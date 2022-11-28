理財Q&A／優質報稅服務員 怎麼找？

問：快要年底了，我已開始擔心來年報稅 ，請問該怎麼樣找到信譽良好的專業報稅服務人員？

答：對某些人來說，報稅輕而易舉，自己就可以搞定，但對於剛創業、自由工作者、或者領取失業金等相關政府福利的人來說，報稅牽涉複雜環節，雖然距離報稅還有好幾個月，已不免為來年報稅掛心，希望及早找到值得信賴的專業稅務人員從旁協助。

不過，搜尋稱職的稅務專人可不容易，許多訣竅不可不知。

1、如何物色人選？

物色人選的最佳起步是四處打聽，稅務律師厄伯(Kelly Phillips Erb)建議，不妨問問跟您處境相同的朋友、同事；處境相同者所提建議可幫您找到特定類型的稅務人員，也許您的情況很單純，只要處理W2稅單，也許您是自由工作者，要打點費用扣抵，總之打聽時務必要先了解對方是哪一類的納稅人。

此外，可善用國稅局 (IRS)的稅務專人資料庫，藉此搜尋有信用、資格相符的人選。

2、適任條件為何？

初步得到一些推薦和意見後，接著要自己分析研究。

其中一大重點是確保被推薦的人選經國稅局認證，專家建議您索取稅務人員的報稅人稅務識別號(Preparer Tax Identification Number,PTIN)，到國稅局資料庫查詢核對。國稅局資料庫可查到您所在地擁有該識別碼、持有證書或已完成國稅局年度報稅計畫的稅務人員，但請注意，資料庫並不包括所有擁有識別碼的稅務人員。

詢問被推薦者過去的報稅資歷及證照資格也大有幫助。針對證照資格，了解所具有資格有助於確擇最適合、值得信任的報稅人，通常註冊會計師為了繼續保有執照必須修習課程、符合教育 方面的要求。

註冊代理人員也是不錯的選擇，這些人通過個人和企業納稅申報測試後被授權可代表納稅人報稅，或者他們過去曾受雇於國稅局，都具有一定的經驗。

TurboTax註冊會計師和稅務專家格林-路易斯(Lisa Greene-Lewis)說，註冊會計師和註冊代理人都應遵守現行稅法，每年參加教育課程是必要的。

3、與候選人談話

經初步分析後可初選出可能人選，接著要打電話或透過電郵詢問一些問題，目的是與對方建立良好關係；厄伯認為，有意建立良好關係的人應該願意交談。除了建立關係，這麼做也可確保對方有足夠本事打理您的稅務狀況，諸如國際帳戶、企業收入等等。

經對話確保對方是適合人選後，便可詢問費用。

4、考慮免費服務

年收入不到5萬8000美元可能有資格接受國稅局的免費志工報稅服務(Volunteer Income Tax Assistance program,VITA)，可藉助國稅局的VITA地域搜尋工具搜尋當地免費報稅地點。

5、避免報稅詐騙

報稅詐騙非新鮮事、時有所聞；這類詐欺往往在物色報稅代辦人時便有跡可循，可事先防範。

首先應確保代辦人擁有PTIN驗證碼，而且確保他們願意在納稅申報表上列名。厄伯說，有些專業代辦人明明代為填寫報稅單表，卻要求納稅人自己簽名，這點要注意。

其次，要確保代辦人全年都能聯絡得到。4月提交申報單，萬一7月國稅局才因為發現問題而找上門，卻再也聯繫不上代辦人將會很麻煩。

第三點是對一些警訊提高警覺；格林路易斯說，代辦人要求依退稅金額一定比例收費並不恰當，是潛在詐欺的警訊。無論找哪個專業稅務人員申報，您本人最終一定要用心檢查申報表，不要不聞不問。