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理財Q&A／網路買雜貨食品 6家最實惠

周芳苑

問：我預算有限，經常要利用網路買雜貨食品，哪些雜貨運送服務最經濟實惠？

答：美國新聞(U.S. News)專欄作家沃洛克(Andrea Woroch)經常在他自己經營的網站AndreaWoroch.com撰寫與省錢有關的文章，她說，雜貨運送服務往往伴隨較高的食品與運送費，但仍有省錢之道，可幫助許多人將有限資金做最有效的運用、並限制衝動購物。

沃洛克認為，網購較容易守住清單、而且比實體店面購物容易避免衝動購物，到實體店面購物，或許可省下幾美元運費，卻可能被五花八門的商品誘惑吸引而過量購物，結果花更多錢。她也建議人們利用折扣券網站如CouponFollow.com，節省運費與雜物費用。

許多人利用送貨服務應用程式購物，Instacart、Amazon Fresh、Walmart+、Shipt、Hungryroot、Imperfect Foods是今年度最佳六個應用程式。

1、Instacart(會員年費99或月付9.99美元，適合在許多不同店面購物的人)

在美加地區提供服務，可代客運送多家雜貨店、酒莊、藥局甚至俱樂部大型零售店好市多(Costco)、BJ's Wholesale Club的商品；會員只要購物滿35美元即可免運費，不管有多少購物來源都不必加付費用。非會員購物至少要滿10美元，滿35美元須付運費3.99美元，未滿35美元時運費另計。下單付款前可先預覽費用清單，看了之後若決定不買也無所謂，可保留清單帶到實體店裡採購。網購價格比實體店面高。

2、Amazon Fresh(亞馬遜會員Amazon Prime年費139美元)

只要是亞馬遜Amazon Prime會員，以Amazon Fresh購物不必額外付費，不過，購物金額須滿35美元或50美元，依居住地而異；選用一小時送貨或一小時取貨可能額外收費。

3、沃爾瑪Walmart Grocery Pickupand Delivery(會員年費98美元或月付12.95美元)

最適合沃爾瑪Walmart+會員及偏好在華爾市場購物的人。一旦註冊為Walmart+會員，可享免運費，如果使用快遞Express Delivery要求2小時內送貨到府，須另付10美元；非會員使用隔天或同日送貨服務各須付7.95、9.95美元運費，如果要求2小時內快遞，尋常運費外要另付10美元。網購價格與實體店面價格相同。

4、Shipt(會員年費99美元或月付10.99美元，適合所有人)

非會員須付10美元運費，結帳時將清楚列出；可到Shipt網站鍵入地區碼(ZIP code)，確認是否提供服務。一旦成為會員，購物滿35美元可免運費、不及35美元須付運費7美元外加服務費，貨品通常當日送達。網購與店面購物價格一樣，透過程式還可搜尋折扣券，加倍省錢。

5、Hungryroot(會員周費65美元起跳，適合用以選購健購食品)

這是健康食品送貨服務，用戶先回答問題，Hungryroot根據答案選擇適合商品放入購物車，用戶如果不喜歡可謝絕，另外自行選擇；免運費。全美送貨地點除了夏威夷和阿拉斯加之外幾乎無處不去，但運送的商品項目有限，例如不送牛奶，必須透過其他服務購買。

6、Imperfect Foods(免年費，適合關心食物浪費問題的人)

專門運送美味可口但賣相不佳的食品，購物滿60美元免運費、否則須付5.99美元，既可省荷包、又可避免食物被丟棄。一旦註冊為會員，Imperfect Foods將周周送貨到府，由該公司安排送貨日並選擇食品項目，您可在送貨前預覽、增減項目，也可事先要求略過幾次送貨服務。

不論選擇哪一個雜貨運送程式，都應謹守網路購物通則。首先要盡可能避免小量下單，多數網站針對一定金額以上的訂單提供免運費優惠，訂單金額越大越划算；其次，務必確實了解會員權益及相關規定，關鍵點是要不要付會員費；第三點查看網路購物的商品價格是否比實體店面貴，如有加價(markups)，應查明計算規則；第四點，慎重考慮送貨時間，有些送貨服務根據送貨時間決定運費。

Amazon 亞馬遜 沃爾瑪

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