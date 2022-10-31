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理財Q&A／手機掉了別慌 7步驟處理

周芳苑

問：我經常把手機搞丟了，請問手機遺失時該如何處理？

答：許多人都有遺失手機的經驗，不僅帶來不便，而且，一旦用手機登入銀行帳戶、使用數位錢包或其他敏感訊息，手機丟了可能變成一場財務噩夢。

因此，一發現手機不見了務必要馬上處理，以防手機落入壞人手裡。專家建議採取非常重要的七個步驟。

1、撥打自己的手機號碼，看看是否有人接聽，企業與科技創新育成中心(Entrepreneurship and Technology Innovation Center)主任兼紐約科技學院(New York Institute of Technology)電腦科學部成員尼齊奇(Michael Nizich)說，說不定有人發現遺失手機而且急著物歸原主。

2、啟用「查找我的設備」(Find My Device)功能。假如已事先登錄帳戶並開啟這項服務，可查出手機的所在位置；這項服務在不同手機作業系統下的名稱不同，蘋果手機(Apple)是Find My、Android作業系統手機是Find My Device，可用電腦等其他電子設備操作這項功能。

3、遠端鎖住手機並刪除敏感資料。「查找我的設備」功能還可遠端鎖定手機、退出帳戶，甚至清除內存資料。電訊業者威瑞森(Verizon)的Digital Secure服務也有類似功能。威瑞森經理科萊特(Ashley Colette)說，假如實在沒有其他可用的應用程式，總可藉由暫停服務來防止他人盜用。建議您聯絡通訊供應商，請求暫停帳戶，並查看有哪些其他安全選項可用。

4、更改密碼等登錄資料。在手機上存儲密碼很方便，但一旦被盜，小偷可輕易操作所有帳戶；網絡安全公司Optiv主管塔爾博特-哈伯德(Julie Talbot-Hubbard)建議在遺失手機後馬上更改所有存儲財務訊息的應用程式密碼，包括銀行、購物網站和電郵。尼齊奇認為，電郵往往是犯罪分子入侵的第一門戶，是改密碼的首要帳戶。

5、聯絡執法部門。遺失手機後最好到當地警局報案，警察不會幫忙找手機，但之後如果要申報保險理賠必須有警局報案資料，萬一手機日後被送往警察局或被調查時可順利歸還原主。

6、保險理賠。有些通訊供應商搭配行動手機服務提供保險，例如威瑞森提供Wireless Phone Protection和Total Equipment Coverage計畫，一旦用戶手機遺失或被盜將付費賠償，AT&T公司則有Protect Advantage計畫、T-Mobile公司提供Protection<360>保險。信用卡公司也有類似保險服務，富國銀行(Wells Fargo)的Wells Fargo Active Cash Card便是一例，只要用該卡付無線帳單，手機損壞、被盜都可獲賠償。

7、密切查看財務明細表。平時就該每月查看銀行和信用卡對帳單，丟失手機後更要加倍留意。塔爾博特-哈伯德甚至建議主動聯絡連結數位錢包的信用卡和銀行，對潛在的可疑活動提高警覺。

預防丟失手機有方法，事先避免丟失手機是上上策，而不是苦思辦法善後。

不少方法可預防丟失手機，諸如家裡有一個固定地方放置手機、出門時將手機放在後面口袋裡以免掉出來或螢幕被滑動、透過設定在某些時段內解除靜音模式。

萬一手機還是遺失了，可採取主動措施保護財務，包括關閉上鎖螢幕的簡訊及加密數據；企業網絡安全解決方案公司WithSecure安全風險管理顧問蘇爾斯(Richard Suls)說，手機上鎖時仍可接收簡訊，萬一不肖之徒撿到手機、看到附有身分驗證碼的簡訊，仍可造訪財務帳戶等高敏感帳戶，所以，關閉簡訊通知至關重要。

沒有人想丟失手機，但如果平常養成謹慎好習慣、丟失手機後能積極主動的迅速處理，便可盡量減少財務損失。

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