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理財Q&A／領退休金10策略 確保夠用

文／周芳苑

問：新的一年開始，我想認真訂退休金計畫，請問該怎麼做才可確保退休有足夠金錢？

答：確保退休財務安全，「存錢」只是其中一步。 另一半是明智提領退休金。

為小企業提供401(k)退休帳戶服務的Ubiquity Retirement+Savings創辦人帕克斯(Chad Parks)說，壽命長短不可預知，不可能精準推估每年可從退休金帳戶提領多少錢才能確保不過早耗盡，但確實有退休金提款策略可展延退休金使用期。

加州理財業者Mercer Advisors認證財務規畫師和高階主管達克沃斯(Kara Duckworth)通常每年進行一次提領規畫，市場現況、稅率和個人預期壽命都是考量要素。

與其在整個退休期間從頭到尾採用同一方法，不如與財務顧問討論，善用以下十大策略提領退休金。

策略一：退休首年4%提領規則(4% Rule)

4%規則由財務顧問本根(William Bengen)所創，已普遍使用超過25年。退休第一年從退休基金提領4%，之後每年依通膨調整提領額，應足可維持30年退休生活。有些理財顧問認為，未必要拘泥4%規則，每個人適用的提領百分比應根據年齡和預期壽命調整，以免過早耗盡存款。

策略二：依固定百分比提領

德州金融業者Kestra Financial退休計畫負責人哈蒙斯(Taylor Hammons)提醒，4%僅適用退休第一年，之後須逐年依通膨調整金額，百分比將生變。 為求簡化，有人提出固定百分比提領模式，每年一律提領帳戶餘額的某特定百分比，簡單易操作，但如果投資獲利不佳時可能有風險。

策略三：定額提領

有些老年人需要時就取出一些退休金花用，專家說，更明智的作法是定期定額提取，按月提領最務實。有些共同基金和年金等其他投資也承諾定期定額支付，退休人士甚至可決定從退休基金中定額提領。定額提領可在退休期間提供可靠收入，但未考慮基金表現，有可能消耗本金。

策略四：只從投資收益提款

將提款限制在投資獲利範圍內，每年只提領股息和收益，本金不動，可免帳戶過早耗盡，但年收入無法精準預測。除非本金很可觀，否則可能難以維生。

策略五：整體報酬模式(Total Return Approach)

如果不得不動用帳戶本金，可考慮這種模式，將股息、股利、投資獲利和本金都納入考慮，按月提領，提款額通常採4%規則或類似百分比。比例固定，但資金來源不同，財務顧問可根據基金表現協助確定該提取哪些資金，提領後再重新平衡投資組合。

策略六：地板策略

有些退休帳戶提供保障收入，包括社安金、養老金和年金，退休者可定期拿錢；因此有所謂的地板保本策略(flooring strategy)，建立足夠保障收入以滿足基本需求，購買可對抗通膨的年金是其一。市面上有很多保障終身收入的金融產品，包括晚年才開始付款的長壽年金(75或85歲之後開始提領)，年輕時購買應可負擔得起。此外可推遲社安金提領起始日，延至屆滿70歲提領，每月金額增加8%。

策略七：金錢分桶分類

退休人員須用心規畫如何及何時使用退休金。通常策略會將錢分成三桶。第一桶存放未來三年所需現金或債券基金，這筆錢不會有高獲利，但夠穩定不虧損；第二桶是三到十年內需要的資金，可能投入股票和債券基金，溫和增值； 第三桶是至少十年內不需要的資金，可更積極投資於成長型基金。這種策略有助於確保退休人士不必被迫在低迷市場中賣股票籌錢。

策略八：將強制提領額降至最小

傳統的401(k)和IRA帳戶規定屆滿一定年齡每年提領最低額，稱為RMD，可能顯著增加退休人士的應稅收入；72歲開始就要提領RMD，未提取者可導致巨額稅收處罰，有些人因而將資金從傳統帳戶轉為羅斯帳戶以減少或消除RMD。但是從傳統帳戶轉換到羅斯帳戶的金錢要納稅，延遲啟用社安金的新退休人員退休最初幾年可能是低收入，是轉換帳戶好時機。

策略九、動用帳戶審慎排序

如果有若干帳戶，提款時有先後順序稱為帳戶排序。最佳排序是讓稅收降到最低、讓長期存儲資金繼續增長；最好是從儲蓄和投資帳戶組合提領現金。

策略十：為各退休帳戶搭配正確提領方法

退休帳戶有很多種，諸如401(k)、IRA、年金和壽險等，各有適合的提款規則，有人偏好在開始領社安金之前從401(k)中提領，屆滿59歲半從401(k)提款將不設限，而且先動用這些帳戶可以推遲到70歲再領社安金，金額增加；又如某人同時擁有傳統和羅斯(Roth)IRA帳戶，如果有把握退休後稅級降低，可先動用羅斯帳戶。

退休金 投資 401(k)

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