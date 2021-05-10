理財Q&A／別為了離婚而破產

問：我打算離婚，想請律師，該怎麼做才省錢？

答：說實話，離婚幾乎不可能便宜行事，很多人因為離婚而財務重創。為了離婚，兩三下就可能花掉1萬5000元，但還是有辦法多少省一些，只要用心想辦法，花幾千元、甚至更少錢就可解決。

重點是，即將離婚的兩個人必須合作，雇用離婚律師或調解員之前，要仔細估算費用；越是願意合作，越可以省離婚成本。

以下重點值得參考：

第一點，聘請專業人員前先試著自己解決問題

如果真的想請律師或調解員，兩個人應試著先討論希望離婚後如何生活、並看看伴侶是否同意，假如兩人彼此喜歡，只是不夠相愛，也許可自己解決所有問題，當然，最後還是要各自找人審查相關文件，確保沒差錯。

找專業人士前，兩人要討論的重點包括健保、財產、贍養費和子女撫養費、報稅，談一談離婚後該如何處理這些事項。

贍養費和子女撫養費往往最可能引起爭議，諸如孩子和爸爸媽媽相聚的時間如何分配？「監護權」一詞很重，常讓人起防禦心，討論時要格外小心 。至於報稅，要說清楚將來孩子減稅額算在誰名下？雙方越有歧見，離婚費用越貴。

如果實在無法解決問題，可雇用調解員來幫忙協議，一單元費用至少數百元。

第二點，聘請律師時盡可能減少工作時數

許多律師依工作小時收費，所以，與律師交談越頻繁，費用越高；德州離婚律師摩根（Brent Morgan）說，很多客戶花錢找他談話，卻大量數落另一半做錯的每件事，費用驚人。

第三點，盡可能避免上法庭

一場疫情讓全美各地法院案件嚴重積壓，有些案子甚至拖一年或更久，許多法院鼓勵人們用替代方式如調解、依合作法、或聘好律師解決。

第四點，配合律師快速處理文書

阿肯瑟州律師事務所Danielson Law Firm創辦人丹尼爾森（Erik Danielson）說，客戶容易把錢花在不該花的地方，最常見的是不配合律師處理文書；律師一旦要求文件，就該盡快提供，而且有條不紊，不要多問為什麼要做這做那。

第五點，找律師之前先找律師樓工作人員問話

離婚的人常問律師基本問題，事實上，受過訓練的律師助理就可回答，而且不收費。

第六，要知道離婚可能不會改變另一半

摩根說，客戶常認為法官可命令另一半停止做他／她不喜歡的事，律師可幫忙達到這個目的；假如果兩人對此有共識，不太可能需要律師。

第七，問律師是否有分擔付款計畫

許多律師事務所讓顧客分期付款，物色律師時務必詢問。加州 離婚律師魯賓斯坦（Emily Rubenstein）說，有些律師讓人分期付款，但優質律師往往要求先付訂金，這樣可確保雙方利益。

離婚成本的評估要素

魯賓斯坦說，除了律師，要支付費用可能還包括付費給會計師和心理治療師、搬家費用。

另一項費用是為房貸和汽車貸款 等重新貸款。離婚時，兩人共同持有的資產和債務通常必須轉移到個人名下，對於諸如房貸、汽車貸款之類的債務，以及不動產等等資產，都要處理，不論是重新貸款、或者辦手續轉移到個人名下，都必須花錢。

將手機通話服務從家庭計畫轉為個人計劃也可能衍生費用。

假如要上法庭，還要準備法庭費用。魯賓斯坦說，加州法庭初始申請費為435元，此外還要加計移動、行政、流程服務以及傳遞訊息等等服務費，打算離婚的兩人爭議不休、訴訟情節嚴重，這些衍生費用加起來將非常可觀。