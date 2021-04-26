理財Q&A／想存應急金？雇主也許幫得上忙

在美國 ，很多人手中沒有儲蓄 ，碰到突發事件措手不及。假如您打算未雨綢繆存應急金卻又苦無資源，也許老闆可幫得上忙。

聯邦儲備系統（Federal Reserve System）2018年一份報告以頭條標示，全美僅40%的人手頭有錢支付400元緊急費用；之後兩年，理財網站Bankrate另一項調查有了相對積極的發現，約41%有足夠儲蓄支付1000元緊急費用。

然而，去年春季爆發的新冠疫情耗盡許多人的銀行帳戶，金融服務業組織─美國國際保險營銷協會（LIMRA）2020年12月報告，全美近四分之一家庭沒有任何緊急儲蓄。

這些調查報告、以及手中幾乎見底的儲蓄令人沮喪，但也許可從意想不到的來源獲得幫助，那就是雇主。雇主為員工所提供的最新工具是「緊急儲蓄帳戶」（emergency savings accounts），被視為一種員工福利，存應急金變得容易些。

事實上，雇主也樂於幫忙。

LIMRA研究發現，全美幾乎四分之一工人沒有緊急儲蓄，而且大多數雇主樂於幫助；根據調查，近三分之二的公司對於為員工提供緊急儲蓄帳戶有興趣。

專為中小企業提供人力資源解決方案的機構Engage CEO總裁斯特凡（Denise Stefan）說，老闆樂於幫忙可能是因為員工財務壓力會降低生產效率，幫助員工安度金融難關最終會讓公司受益。

支付方案供應商Wex公司人資副總裁奧爾森（Sherry Olson）認為，健康問題會波及更大層面，無力付帳單的人可能焦慮、壓力大、導致工作分心，長期處於壓力下還會生病，又因病假而工作中斷。

企業間支付方案供應商Plastiq技術長肯德羅夫（Stoyan Kenderov）說，新冠疫情讓大家看到人生無常，也引發人們思考企業如何幫助員工，近幾個月，至少有一家大公司發動緊急儲蓄計畫。

緊急儲蓄帳戶是無縫儲蓄工具

雇主贊助的緊急儲蓄帳戶是較新概念，可能有多種名稱，諸如邊車帳戶（sidecar accounts）或雨天帳戶（rainy-day accounts），運作模式基本上相同，透過工作場所設置，允許將稅後現金從薪資自動存入，持有人可隨時以借記卡（debit card）或透過電子轉帳來操作帳戶資金。

緊急儲蓄帳戶使用起來很方便，而且可與既有的401(k)或其他退休 帳戶無縫結合；例如，斯特凡說，可將緊急儲蓄帳戶與退休基金連結，當帳戶存款達到一定金額時轉入退休帳戶。

消費者金融保護局（The Consumer Financial Protection Bureau）發布了自動儲蓄計畫開發樣板，雇主設置緊急儲蓄帳戶更容易；這個樣板2020年7月發佈後，全美快遞巨擘優比速（UPS）便在10月成為發起緊急儲蓄計劃的最大企業，允許9萬名非工會工人將稅後資金存入緊急儲蓄帳戶。

優比速是第一家推出緊急儲蓄帳戶計畫的大公司，應該不會是最後一家；肯德羅夫希望儲蓄帳戶逐漸普及，有助於建立員工的忠誠度。

善用雇主其他協助

在緊急儲蓄帳戶普及化之前，可考慮使用雇主提供的其他工具。

奧爾森認為雇主越來越有創造力，許多公司正尋求各種福利和報酬措施，其中包括加強員工金融安全性。好比說，有些公司可能提供簡易的線上預算工具和應用程式、讓員工向理財師免費諮詢，都有幫助。

有些企業甚至緊急提供現金救助，稱為員工紓困基金、或者員工救濟基金，為有緊急需求的人提供直接援助如汽車維修或付房租，可能作法是公司撥款應急，員工日後從薪資扣款償還。