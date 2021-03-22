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昔日洋基金童 A-Rod分享18年投資體悟

文／周芳苑
珍妮佛羅佩茲、A-Rod交往4年，驚傳分手，但兩人雙雙否認。（路透資料照片）
珍妮佛羅佩茲、A-Rod交往4年，驚傳分手，但兩人雙雙否認。（路透資料照片）

前紐約洋基明星球員「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）與訂婚二年多的拉丁天后「J-Lo」珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）驚傳分手，之後餘波盪漾，備受關注。這位體壇名人轉進投資界，步步有亮點，但他本人卻說，他的人生和事業故事都不完美。

現年45歲的羅德里奎茲曾是紐約洋基隊名聲響亮的三壘手，如今是投資公司A-Rod Corp執行長兼董事長；雖然集榮耀於一身，職業生涯歷經高潮和低谷。

17歲那年，羅德里奎茲離開高中後直接進美國職棒大聯盟，打職棒20多年間，合同價值超過4.5億元，到了2009年，羅德里奎茲承認2001年到2003年使用強化運動機能藥物，2014年整個賽季被停賽。

2016年退休後，羅德里奎茲重新站穩腳步，追求第二個夢想：成為成功商人。

事實上，羅德里奎茲耕耘職棒生涯時，已開始投資，27歲創立A-Rod Corp，該公司2003年以來已投資40多家公司和合夥企業，總價值超過10億元。

不想成為不幸退役運動員之一

羅德里奎茲積極布局的動機很簡單，就是「恐懼」，他不想成為若干不幸退役運動員和演藝人員中的另一人。

A-Rod Corp目前投資標的包括40多州房地產、健身房、以及金融科技公司Acorns、VitaCoco還有遠程醫療公司Hims＆Hers（2019年與羅培茲一起投資），羅德里奎茲也是羅培茲經營護膚公司JLO Beauty的聯合創辦人兼董事。

羅德里奎茲接受CNBC訪問，談到由單身母親一手拉拔大、將投資大亨巴菲特（Warren Buffet）視為導師、他此生最大失誤以及羅培茲教了他什麼。

羅德里奎茲在紐約市出生、在邁阿密成長；母親白天擔任秘書，晚上兼職當餐館服務生，獨自扶養三個孩子，看到母親有韌性、讓他學會該成為怎麼樣的成年人。

羅德里奎茲精通數字又是棒球捕手的父親在他10歲時過世，但受他影響很深，一直想參加棒球和商業活動。

母親的辛勞，羅德里奎茲看在眼裡，他一直很想努力工作，成為房東、不再是房客，不想跟媽媽一樣總是被上漲的租金追著跑。

羅德里奎茲說，作為老闆，他也許很強硬，但大家有意見可討論，在A-Rod Corp，大家都是隊友，就像在洋基隊時跟隊友相處那樣，有人想努力工作，還有人想以身作則。

當事情進展順利時，羅德里奎茲不太出意見，但事情很糟糕時，他就會站出來，大量溝通，疫情期間他們就是這樣走過來。

面對疫情衝擊 堅持不裁員、不減薪

疫情下，羅德里奎茲每天早晨10:15和團隊開會；大家很堅強，債務非常少，每個人的工作都很安全，不曾裁員、也沒減薪。

羅德里奎茲說他遇到過最偉大的老闆是紐約洋基隊斯坦布倫納（George Steinbrenner）；他心目中的這位好老闆曾說，奪冠的三大要素是團隊、團隊和團隊，這位老闆總是在那裡、以身作則。

羅德里奎茲在紐約時意識到責任感極有價值，他在A-Rod Corp試著讓大家有責任感；他認為，如果四處走動、說出具體目標是什麼，最後遵循目標的可能性更高。

關於羅培茲，羅德里奎茲說，從沒有人比她更用心去了解別人；她可以看遍每個角落、是出色的溝通者，而且很勇敢。

羅德里奎茲說，羅培茲很會講故事，她理解每個故事都有起點、中間和終點，這點對他最有幫助。另外，羅培茲讓他不要害怕做自己，變得不再是機器人、更人性化。

羅德里奎茲2001年與德州遊騎兵（Texas Rangers）簽約時，10年約的保險涵蓋短缺，巴菲特為他保險最後三年。

羅德里奎茲知道後覺得滿酷的、也乾淨俐落，但只冷淡打電話、發電郵給他，他的長期助手黛比代傳了巴菲特沃倫一封非常友好的信。那之後不久，羅德里奎茲一連五、六年常去奧馬哈和他坐下討論業務，之後總會吃晚飯，巴菲特送他到機場。

羅德里奎茲說他一生中犯很多錯誤，錯誤與否往往與往來的人息息相關。每當周圍都是錯誤的人，就像被磁鐵帶到錯誤的地方，堅信每個人的表現是最常相處五個人的平均水準。

投資 紐約市 洋基

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