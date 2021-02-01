理財Q&A／今年報稅 12項「稅收抵免」依然不可用

問：今年度報稅 ，有沒有什麼重要改變？

答：2017年依《減稅和就業法案》（Tax Cuts and Jobs Act）大幅修改稅法，好壞參半，標準扣除額幾乎翻倍、兒童稅收抵免額增加，但許多「稅收抵免」（tax deduction）和抵稅額（tax credit）從此取消；2020納稅年度沒有太多變化。

稅收抵免是減少應稅收入金額，抵稅額則直接扣減納稅金額。

印第安納州Hammer Financial總裁哈默（Greg Hammer）說，政府因新冠疫情而推出CARES法案不影響稅收減免，紓困金不算收入。

2018年度依法消失的12項「稅收抵免」依然不可用。概述如下：

第一，6350元標準稅收扣除額。之前，單身納稅人標準扣除額是6350元，2018納稅年度起增至1萬2000元，2020年度進一步增至1萬2400元，已婚夫婦則增至2萬4800元，戶主可扣除1萬8650元。

有條件採用列舉扣除額（itemized deductions）的人減少了，除非有大量房貸利息，否則用標準扣除額更省稅。

第二，個人免稅（Personal Exemptions）。標準扣除額提高是好事，但稅改同時消除納稅人和被扶養人可用的個人免稅額。稅改前，納稅者若有被撫養人，每一人可扣除應稅收入4050元，標準扣除額雖大增，未必可彌補個人免稅額的損失。

第三，無上限的州和地方稅收（SALT）減免。稅改後仍存在，但設有上限1萬元，特別不利於加州、紐約州 等高稅率地區居民。

第四，100萬元房貸利息扣除。稅改後。房貸利息扣除額設限，對加州、紐約州居民不利；已婚納稅人可扣除的房貸利息由稅改前的100萬元降到75萬元。

第五，房屋淨值貸款 利息無限扣除額。以前，屋主房屋淨值貸款不論用途為何，利息都可無限扣除，稅改後，用於房屋裝修才能扣除，而且，共同報稅的已婚夫婦首筆房貸和房屋淨值貸款總和不得超過75萬元。

第六，未報銷員工費用扣除額。之前，工作相關未報銷費用超過調整後收入2%的部份可享扣除額，稅改後取消，員工或許可向雇主爭取補償。

第七，雜費列舉扣除額。除工作相關費用，其他雜項如金融服務費、報稅服務費、投資費以及其他一長串原有可扣除項目也消失。獨立合約商可在附表C （Schedule C）中列舉這些項目、作為業務費，但國稅局對資格認定有限制，而且獨立合約商須繳自雇稅。

第八，搬家費扣除額。如今只有為新任務搬家的軍職人員才能享用這項扣除額。

第九，無上限傷亡減免。稅改後，只有總統指定災區的人才可扣除傷亡損失，所以，即使房屋燒毀，但保險不能給付所有費用，申報聯邦稅時，應稅收入無法扣除受災損失。

第十，贍養費扣除額（Alimony Deduction）。之前，夫妻可協議，支付贍養費的一方申報聯邦稅時可扣除這筆錢。稅改後，只有2018年12月31日前完成離婚協議可享用這項扣除額，而且人們不再可扣除與贍養費協議有關的任何法律費用。

第十一，學校捐款扣除額。有些大專院校要求校友捐款才能買季票；之前，這些捐款可免稅，稅改後已取消。

第十二，慈善捐款扣除額。未完全取消，但申報扣抵越來越難。稅改後，每人可扣抵300元現金慈善捐款。但須逐項列舉，由於標準扣除額提高，很少人列舉。採用列舉扣除額的人則好處多多，其慈善捐贈可扣除更高比率的收入，最多達收入的100%，高於之前的上限60%。