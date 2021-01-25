理財Q&A／收到禮卡不想要 可以退費嗎？

問：聖誕節 收到很多禮卡，有些實在用不著，不想要了，可以退費嗎？

答：最重要的原則是：千萬別白白浪費這些禮卡，而要想辦法發揮價值。

至於不想要的禮卡可否退費？多半是不行！

但價格查詢網站BrickSeek發言人霍拉斯（Bethany Hollars）說，零售商 的禮卡退貨政策不盡相同，多數商店不能退費，有些則會折換成該店信用額度，繞了一圈等於拿到另一張禮卡，另有些商店可退費，例如目標百貨 （Target），只要禮卡還沒動用、而且保有原始購買收據就可退費。

最好仔細查詢各零售店的禮卡退貨規定。除了嘗試拿到店裡退費，不想要的禮卡還有以下處理方式：

第一種方式：轉贈他人

這可能是節省生日禮物、或當來年聖誕節禮物的好方法。

霍拉斯說，如果身邊有人確實會使用禮卡，就可在下次聖誕節期間轉贈手中還未使用的禮卡，既可讓禮卡發揮價值，又能節省買禮物的錢，一舉兩得。

第二種方式：上網轉賣或與人交換禮卡

霍拉斯提到，許多網站以接近面值的價格購買禮卡，可多方比較Raise、Cardpool、CardCash和Gift Card Granny等禮卡收購網站的價格，以最高價賣出；這些網站多半還可換取其他商店禮卡，得到真正可用得上的零售商禮卡。此外，別忘了到電子灣（eBay）、臉書市集（Facebook Marketplace）等網站，往往可用略低於面值幾元的價格出售禮卡。

想要處理手上不想要的禮卡，以下四網站值得參考：

CardCash：可售出禮卡，也可轉換成您想購物的零售商有價證書，日後到該零售商購物時可折現。禮卡轉售金額通常低於面額，各零售商禮卡折損比例不同，例如，目標市場25元禮卡通常可售得20元左右，一般最多收到卡面價值的92%，向來無法售得面額100%。

Cardpool：不想要的禮卡可換得現金或亞馬遜（Amazon）禮卡。不接受低於15元的禮卡；折換價值約是禮卡面額的88%。Cardpool網站清楚列出可接受禮卡清單，選擇很多。

GiftCash：正如使用禮卡網站一樣，在GiftCash，只需鍵入待售禮卡及面額，就會得到報價。假如是目標市場、百思買（Best Buy）等廣受歡迎的商店禮卡，通常折現比例很高，介於80%或90%，但該網站接受的禮卡面額不得低於25元、最高為2500元。

Raise：這個網站的運作方式不同， 由持卡人設定禮卡售價，而不是由網站決定；持卡人免費列出求售，一旦有人買，網站從中抽取15%佣金，可出售已開用、仍有餘額的禮卡，但餘額必須至少10元，如果是電子禮卡，至少要有5元餘額。所有禮卡餘額上限是2000元。

第三種方式：捐贈禮卡

CardCash網站提供捐卡服務，接受人們不想要的禮卡，扣除佣金後將等值金額捐給聖裘德兒童研究醫院（St. Jude Children's Research Hospital）。

此外，可查看非營利組織網站CharityGiftCertificates.org/gce/，也會扣除些許佣金，再捐出餘額。GiftCardBank.org是另一個非營利組織，新冠疫情爆發後成立，專門幫助深陷財務困境的人們。

您還可向各地教堂、學校或庇護所詢問是否可接受禮卡捐贈。

第四種方式：用禮卡購物後轉賣

如果對以上方法興趣缺缺，最後的辦法就是用手中禮卡購物，然後再將買到的東西轉賣出去，轉賣價格可高於買價，從中獲利，比折扣讓售禮卡划算，但要費點功夫。