理財Q&A／疫情傷「薪」 該如何因應？

問：我兩個小孩因為疫情 要在家上課，我不得不減少工時在家打理。收入少了，而且要做很多事，該如何因應這樣的困境？

答：很多人因新冠疫情而備受挑戰，婦女壓力特別大。

一方面，婦女從事的工作受疫情衝擊較大，根據麥肯鍚（McKinsey & Company）調查，全球婦女就業 比例為39%，但今年5月為止，婦女失業人口比率卻高達54%。

全美成年婦女9月失業率7.7%，男性為7.4%，春季以來，兩性差距縮小，但女性正大舉退出就業市場。勞工統計局（Bureau of Labor Statistics）分析，9月超過100萬名屆滿20歲的人退出就業市場，女性占80%，離職婦女中，拉丁裔32萬4000人，非裔婦女5萬8000人。

經濟衝擊 女性更為嚴重

雖說男性也感受經濟衝擊，但女性的困難更甚，有些人把此時的女性艱困期稱為「女性蕭條」（she-cession）。

國家婦女法律中心（National Women's Law Center）副總裁博特奇（Melissa Boteach）說，婦女所受衝擊越來越大，專家擔心，即使經濟反彈，女性仍將被排除在外，未來幾年都將感受經濟損失。

婦女壓力更甚男性，主因之一是，疫情前工作之餘就已經要承擔家務、照顧小孩，疫情後，原本可分擔壓力的學校和托兒服務沒了，據職場女性（Women in the Workplace），無人分擔壓力導致四分之一女性考慮減少工作或完全離職。

此外，婦女工資較低。非營利美國大學女性協會（American Association of University Women）數據顯示，2019年男性收入與女性之比為1：0.82，有色女性薪資更低。

根據國家婦女法律中心，女性占全美勞動力近一半，但在40個收入最低的工作中，女性占三分之二。

重新規畫每月費用 減少帳單

以女性為主的工作如餐飲服務、清潔、兒童保育等，受疫情威脅最大，從事這些工作的婦女可能要冒著風險，或者工作場所被迫關閉，缺乏豐厚薪酬和強大保護。

面對困境，女性不妨採取以下因應措施：

首先，盡可能減少每月帳單。試著延長有限資源的使用時間、重估並重新規畫每月費用，此外，善用貸款機構或服務供應商所提供的延遲或減額付款方案。

不妨打電話給貸款機構、信用卡銀行、水電等公用事業公司和任何其他服務供應商，討論是否有救濟方案，某些州或聯邦法律要求這些服務業者與消費者合作。另外有些機構也提供救濟方案，可多利用。

假如財務狀況不是頂糟，也許另一半還有收入，可考慮房貸重新貸款以減少每月付款，哥倫比亞特區財務專家日耳曼諾（Maggie Germano）說，這麼做每月可省數百元。

暫停存退休金及其他款項

此外，可選擇暫停存退休金及其他款項，盡可能在銀行帳戶保留一些錢，只要確保重返工作或威脅過去後可重新存款即可。

其次，評估聯邦、州和社區所提供的各項救濟。600元失業金期滿後，失業保險計畫仍可用，疫情期間放寬資格，千萬別認定過去沒資格、現在就沒資格。可查看各州福利網站提出申請。糧食券（SNAP）可分擔食物費用，可多利用。

第三點，暫停一下，思考變通之道。完全退出就業市場前，想想是不是有變通辦法？例如減少工時，或者在社區或工作場所尋求資源。日耳曼諾提醒，盡量不要在這種時候做出任何不可逆轉的決定。

第四點，尋找醫療保險 。假如無法使用配偶的醫療保險，務必留意失業期間可使用哪些健康保險。也許可所在州的保險市集註冊投保，也可申請專為低收入而設的醫療補助保險Medicaid。

以上這些策略都不是萬能藥，但至少是個起步。