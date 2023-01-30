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今年十大抵稅項目別錯過

文／周芳苑

問：今年報稅時有哪些稅收抵免項目需特別留意？

答：「稅收抵免」(tax credit)和「稅收扣除」(tax deductions)字面類似，但有很大差異；「稅收抵免」是直接減少稅額，「稅收扣除」是減少被用來計算納稅額的應稅收入，「稅收抵免」的幫助遠大於「稅收扣除」。

政府對申報稅收抵免設有限制。

稅收抵免概分為大學稅收抵免、家庭稅收抵免、收入合格家庭稅收抵免、投資稅收抵免四大類，四大類裡有10項稅收抵免適用許多人。

第一大類：大學稅收抵免

其中，「美國機會抵稅」(American Opportunity Tax Credit)是付費上大學的兩種稅收抵免選項之一，學生無論接受撫養或獨立，其父母都可在該學生本科教育前四年以每人 2500 美元額度申報稅收抵免，最多1000美元可退稅。

學生須一學期內至少一半時間就讀、攻讀學位或其他公認教育證書、且之前四年以上未申請「美國機會抵稅」或之前的「 Hope 抵稅」， 符合條件的抵免費用包括學費、雜費和書本費等上課所需費用；申報者所得也設限，已婚夫婦共同申報的調整後總收入須低於18萬美元，其他申報身份者收入上限9萬美元。

其次是「終身學習稅收抵免」(Lifetime learning credit)，相當於合格教育費用的20%，每年最高獲2000 美元抵免額。收入限制是，個人8萬至9萬美元、聯合申報者16萬至18萬美元，稅收抵免適用期無上限，課程未必有學位。

第二大類：家庭稅收抵免

「兒童稅收抵免」(child tax credit)是常見項目，適用家有最大16 歲兒童、收入合條件的家庭， 抵免金額2000美元，其中1400美元可退稅。報稅父母須為所申請孩子提供一半以上撫養費。 聯合申報的已婚夫婦收入上限可達40萬美元，其他納稅人上限20萬美元。

其次有「兒童和受撫養人稅收抵免」(Child and dependent care tax credit)，支付兒童保育費的人可享用稅收抵免，申報人賺取收入是關鍵，認列費用須用於照顧13歲以下兒童、身心無法自理的配偶或其他無力自理的個人，接受護理者須與納稅人同住半年以上。

最高抵免額為一個孩子3000 美元(兩個孩子6000美元)的35%，一旦納稅人調整後總收入達1萬5000 美元，抵免比例逐次下降，直到年收入至少4萬3000美元時抵免比例降至 20%。

此外，「領養稅收抵免」(Adoption credit)可幫助父母報銷與領養相關的法律及其他費用，每個孩子最高抵免額1萬4890 美元，不可退，但未使用部分可結轉最多五 年； 2022年調整後總收入最多22萬3410 美元才可獲完整抵免額， 一旦達26萬3410 美元，抵免逐步遞減、而後取消。

第三大類：收入合格家庭稅收抵免

第一項「低收入家庭福利優惠」(Earned income tax credit，EITC)有時可達數千美元。家有至少三個孩子2022 年最高抵免額6935美元。收入限額從沒有孩子的單身納稅人 1萬6480 美元到有至少三個孩子已婚夫婦的5萬9187 美元不等；納稅人當年投資收入不得超過1萬300 美元。

第二項是「保費稅收抵免」(Premium tax credit)。提供給透過市場買保險、收入符合條件的家庭，許多人全年以保費補貼的形式獲得抵免， 抵免額可退。

第四大類：投資稅收抵免

包括三項，其中，「節能家庭修繕暨清潔源稅收抵免」(Energy efficient home improvement/clean energy tax credits)適用於採用節能設備的人，抵免額是合格費用的10%，家裡安裝太陽能、地熱和生物質燃料設備也可獲抵免。

其次是「境外稅收抵免」(Foreign Tax Credit, FTC)， 在海外生活和工作的美國公民可就其收入支付的外國稅獲得境外稅收抵免。

最後是「退休儲蓄供款稅收抵免」(Retirement savings contribution credit)。適用於年滿18歲但非全日制學生的獨立納稅人，為 IRA、雇主贊助退休計劃或殘疾人士ABLE 帳戶各提供10%、20%或 50%的供款稅收抵免。

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