退休後養老金 究竟該如何省稅？

退休後的養老金要如何省稅，必須仔細考量。（路透）

有讀者問：我們夫妻現已退休，有較大金額的401(k)、IRA，如果取出需要支付高額的稅負，所以想諮詢，夫婦收入在3萬2000元至4萬4000元之間，社安金 50%要抽稅。請問是否理解將一切收入如存款利息、取出的401(k)、IRA等總之加起來一切收入低於3萬2000元，那麼社安金就不用抽稅了？因為住在紐約，是否退休後要和過去上班一樣同樣交聯邦和紐約州 市稅？

我的回答如下：要計算社安退休金 （Social Security Benefits）是否要付稅，是要將退休金的一半加上其他收入。假如夫婦共同報稅，這個金額若在3萬2000元以下，則全部社安金免稅；假如是單身人士，不超過2萬5000元，便完全無需為退休金繳稅。單身收入在2萬5000元到3萬4000元之間，其社安金最多有50%需繳稅；單身收入超過3萬4000元，則高達85%社安金都可能要繳稅。夫婦合報收入在3萬2000元至4萬4000元之間，最多50%的社安金需要繳稅；如果總收入超過4萬4000元，則高達85%社安金可能需要繳稅。

舉個例子，2020年王先生社安金2萬元，王太太社安金1萬元，銀行存款利息收入1萬元，401(k)退休金取款3萬5000元，除此之外沒有其他收入。夫妻兩人社安金總共3萬元，取一半為1萬5000元，利息收入和401(k)退休金累加4萬5000元，與社安金相加得到總收入6萬元。減去夫妻計稅門檻3萬2000元，得到2萬8000元，再減去抵減額1萬2000元，得到1萬6000元。將其與抵減額1萬2000元相比，取小值1萬2000元，再取其一半得到6000元。

將1萬6000元乘以85%得到1萬3600元，6000元加上1萬3600元得到1萬9600元，將夫妻社安金收入3萬元乘以85%得到2萬5500元，前後兩者相比取小值，最終確定需要上稅的社安金收入為1萬9600元。王氏夫婦上稅總收入為6萬4600元（利息1萬元+社安金1萬9600元+退休金3萬5000元）。聯邦、紐約州市都需要對上稅部分的社安金收入徵稅。

如果沒有到強制提領的最低年齡，建議延後領取延稅類退休金（tax-deferred account），這類退休金取出後將計入收入上稅。SECURE法案自2020年1月1日起延長強制最低提領年齡，從原先的70歲半延長至72歲，強制最低提領（Required Minimum Distributions，簡稱RMD）指的是一旦年滿規定年齡，第二年的4月1日前必須從其退休賬戶提領一定的金額。CARES法案也暫停了固定存款計畫（如401(k)計畫）和個人退休金帳戶規定的2020年度最低金額提領要求（RMD）。

如果有意向做慈善的話，可以考慮直接將IRA直接捐贈給慈善機構（directly to charities from IRA，不能自己經手）。這類捐贈雖然不能作為逐項扣減，但也不會把IRA提領款算作收入，因此對於希望保持低收入或要滿足收入要求的老人有益。

若是考慮留給後代，可以直接將子女列為帳戶受益人。如果擔心子女濫用資產的話，還可以建立信託（Trust），設立子女為信託人（Trustee），並使其成為退休帳戶受益人。即便子女已成年，成立信託也益於他們今後管理資產。注意：遺囑繼承人（Heir）並不等同於受益人，當401(k)、IRA或者其他個人退休帳戶的資產需要轉移的時候，第一目標是指定受益人，第二才是遺囑繼承人。

例如，王先生在遺囑計畫中列明兒子可繼承自己退休帳戶的財產，但指定女兒為帳戶受益人。倘若王先生過世，該退休帳戶的資產將轉到女兒名下。401(k)、IRA是延後課稅的退休金帳戶計畫，因此帳戶持有者過世後，其帳戶資產計入遺產。受益人在提領退休金時不必支付10%的提前支取罰款（Early Withdrawal Tax），但要繳納聯邦和州市稅。（作者為註冊會計師）