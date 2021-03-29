家庭辦公室報稅 列舉扣除額6問

問：因為疫情 ，我去年幾乎都在家工作，報稅時可列舉家庭辦公室扣除額嗎？

答：稅法2018年調整後，取消為雇主工作者的家庭辦公室扣除額，唯有自雇人士有資格採用。假如您受雇於人，只因疫情把家當辦公室，不能列舉家庭辦公室扣除額。

但假如您除了正職受雇於人，另有工作是自己當老闆賺錢，則有資格採用家庭辦公室扣除額，無論是自由業或兼職。辦公室扣除額有嚴格規則，務必查明。

哪些人有資格？

自雇者如果辦公室資格符合，便可從其收入扣除家庭辦公室開支；這些人包括全職在家工作、兼職者（即使另有工作受雇於人）以及一年中有一段時間自雇工作。

我的家庭辦公室符合資格嗎？

必須定期、專門使用住家的一部分進行業務才符合資格；未必是單獨空間，但必須專門用來工作，例如地下室某特定角落，但不能是家人用餐的廚房桌子。

而且，這個空間必須是從事業務的主要地點、或經常與客戶會面的地方，未必是工作的唯一場所，例如水管工人，總在不同地方工作，但有些行政作業在家完成，進行行政作業的空間便符合家庭辦公室資格。

如何計算家庭辦公室扣除額？

有兩種選擇。

簡化方式較容易，但減免額較少。標準模式需要複雜計算、保存紀錄，卻有較大扣除額。霍華德大學商學院（Howard University School of Business）執業會計師威爾斯（Jean Wells）說，每年可用兩種方法計算開支、選擇最有利的一種，每年都可更換。

針對標準扣除（Standard Option），扣除實際費用。可扣除一些家庭辦公費用的100%，例如油漆或工作區域維修費用；也可根據家庭辦公室占全屋的比例扣除部分房屋總費用，好比說，家庭辦公室是住房面積十分之一，則可扣除房貸利息或租金 、水電費和房主保險費用10%，還可扣除其他全屋費用的10%，諸如清潔費和除蟲費。

此外，還可扣除部分財產稅和折舊，計算很複雜，國稅局 IRS 8829表格說明可提供幫助；國稅局出版物587則列出合格費用清單。

針對簡化扣除（Simplified Option），國稅局2013年推出更簡單的家庭辦公室費用扣抵法；您可依每平方呎家庭辦公室5元推算扣除額，面積最大300平方呎、扣除額最高1500元。一旦有資格使用這方法，就不必保留費用紀錄。較方便，但扣除額低一些。

如何扣抵？

使用簡化扣除，可直接在附表C扣除；如選用標準方法，必須附上8829表格，填上附表C營業收入中扣除的金額。

萬一家庭辦公室支出超過當年業務收入，扣除額將受限，家庭辦公室支出金額不能讓附表C收入低於零，假如有未用支出額，只要使用標準方法便可跨年展延，使用簡化法不得展延。

只自雇工作幾個月該如何處理？

威爾斯說，如果納稅人一年內僅一部分時間自雇，只能用自雇月份的費用來計算家庭辦公費用扣除額，好比說8到12月在家提供諮詢，家庭辦公室費用將以在家工作的那五個月按比例分配。

如果用每平方呎5元（最多300呎）的簡化法，可根據在家工作的月數按比例推估，例如在家自雇工作五個月，家庭辦公室為300平方呎，每月扣125元，五個月便扣除625元費用。

您也可扣除在家工作幾個月的部分實際支出，諸如房貸利息或租金、水電費、屋主保險等等，依使用空間百分比推估。

另有哪些費用可扣抵？

若是自雇人士，即使只做自由業，也可扣除在家設辦公室的其他費用，家具和設備可作為附表C業務費用扣除，例如購買電腦、印表機、安全數據機、辦公桌椅、文件櫃、甚至Zoom通話照明設備等成本都可在附表C提列為費用扣抵。