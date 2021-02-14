拜登稅改 將先考慮新冠疫情救濟、經濟復甦

拜登政府將優先提振美國經濟。（美聯社）

新總統拜登 正式入主白宮，民主黨 也同時占據國會兩院多數席位，稅收政策可能會發生改變，並對前任川普稅改政策做出調整。在執政初期，新政府或會先考慮新冠疫情 下的救濟和經濟復甦，如通過基礎設施投資等方式刺激經濟。與此同時，會提出一些稅收政策為政府提供可觀的收入來源，解決赤字問題。民主黨增稅主要是為了新冠疫情提供資金，支付前總統川普簽署的向美國企業和個人支付的財政補貼的兩輪紓困法案，以及支付聯邦政府國債。

拜登總統將推翻川普的稅制。（美聯社）

施政綱領是增稅原則

拜登作為前總統歐巴馬時期的副總統，其稅收計畫可參考歐巴馬執政時期的大方向，民主黨歷來強調「稅收平等」、「劫富濟貧」。從稅改具體條款看，拜登稅改施政綱領是增稅原則，同時為特定家庭和經濟行為提供稅收優惠。從時間上說，如果民主黨執政，依照以往慣例，重大的稅收法案一般要到2021年底甚至2022年初才能生效。

目前，只能簡單概括下拜登所要推行的施政主張。在個人稅上，提高個人所得稅最高稅率從現在的37%提高到39.6%；承諾不會對任何年薪少於40萬元的人士加稅；增加年薪超過40萬元人士增收社安稅；對於年收入超過100萬元的納稅人，長期資本收益和合格股息的最高稅率將從20%提高到39.6%；限制年薪超過40萬元的納稅人的逐項扣除額上限為收入的28%；逐步減少（phase out）應稅收入超過40萬元的納稅人的合格企業收入扣除額；將遺產稅稅率提高到45%，而免稅額則降至350萬元，並且取消稅基提升；將退休金的扣除額改成存入金額固定百分比的稅收抵免形式；增加兒童退稅，6歲至17歲的兒童稅收抵免增加至3000元，6歲以下可得3600元，並且可或全額退稅款；增加兒童及被撫養人抵稅至8000元，多個被撫養人可申請最高1.6萬元的稅收抵免；增加照顧老人的稅收抵免，允許照顧老年親屬的納稅人申請最高5000元的稅收抵免，老人購買長期護理保險也可以申請優惠；增加首次購房人士的1.5萬元購屋稅收抵免；增加醫療保費稅收抵免，使得購買醫保的費用不超過家庭收入的8.5%；增加租客稅收抵免，使得租金和水電費用等支出不超過納稅人收入的30%；增加對高淨值人士的審計項目，擴大審計力度。

公司稅率提高到28%

在公司稅上，將公司稅率提高到28%，全球無形資產低稅收入（GILTI）稅率將由5%上調至21%；對帳面收入（Book Income）超過1億元但未繳納聯邦企業所得稅的企業徵收15%最低帳面稅等。

在國際稅務上，保留並擴大《外國稅務協調法》（FATCA）；積極參與經合組織推動的反避稅支付和對數字經濟徵稅的全球計畫等。

對於前總統川普任期內推行的稅務改革，拜登政府可能取消部分有利於高收入高淨值人士的減稅政策，幫助有利於中低收入者的減稅政策從臨時條款變為永久。拜登所提出的1.9兆元疫情救濟補助和振興經濟復甦的紓困案中，並沒有寫入具體的任何增稅政策。拜登提名的財政部長、前美聯儲主席葉倫表示，新政府擬議在經濟復甦後進行稅改，但不會全面廢除川記稅改。

共和黨表示，廢除目前實施的減稅改革或將傷害美國工薪階層和商業，迫使製造業工作崗位流失海外。紐約時報統計，拜登政府目前透露出來的稅改政策將使政府增加5000億元稅收，距拜登此前提出的2兆元增收仍有距離。（作者為註冊會計師）