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稅務漫談／藍州對富人加稅 如箭在弦

楊心傳
新澤西州州長墨菲要求開徵「百萬富翁稅」來挹注州府預算。（美聯社）
新澤西州州長墨菲要求開徵「百萬富翁稅」來挹注州府預算。（美聯社）

由於新冠疫情大流行造成的成本以及企業關閉造成的收入流失，各州政府面臨數十億元的預算資金缺口，紐約州、加州、麻州等藍州為主的立法者正計畫提高對高收入群體的稅收。民主黨的立法者認為，免於經濟困境的富人應救濟在疫情災難中遭受最大痛苦的窮困民眾。

新澤西州 鎖定百萬富翁

新澤西州率先通過「百萬富翁稅」，新州長墨菲（Phil Murphy）和民主黨立法領袖已達成一項預算協議。該協議將提高百萬富翁的稅收，以資助約80萬個中產階級家庭。這項徵稅針對的是收入在100萬元以上的3萬多名高收入群體，把稅率從8.97%提高到10.75%。墨菲曾於2018年對收入超過500萬元的人制定了10.75%的稅率，這是該州最高的稅率。根據預算文件，百萬富翁稅將適用於1萬6491名新州居民和1萬9128名外州居民。在那些收入至少達到500萬元的人士中，有1957名是該州居民，另有5749名居住在其他地方。

新州政府還計畫對家中有至少一名孩童且收入低於15萬元的中低收入家庭提供最高500元補助（要到明年4月15日後才分發），補助都將由「百萬富翁稅」來支付。墨菲是第一任期的民主黨州長，曾在先前的年度預算法案中擬議提高稅率，但遭到參議會議長史威尼（Steve Sweeney）的阻撓。墨菲的新預算法案將從高收入群體徵得3.9億元收入，補助中低收入家庭將耗資約4億元。來自紐瓦克的民主黨預算委員會主席馬林（Eliana Pintor Marin）認為，這500元對於那些處於疫情困境中的單身母親來說尤為重要。

不過，批評者們認為，受到疫情影響的新州政府應當將重點放在全部重新開放企業以便刺激經濟。墨菲於3月21日關閉了非必要行業，此舉是為減緩病毒的傳播速度。雖然目前放鬆限制，但對於零售、室內用餐、劇院和體育館的室內人數限制仍然存在。共和黨領袖布拉姆尼克（Jon Bramnick）說，增加稅率將迫使新澤西人搬至那些低稅率州。

除了新澤西州，還有紐約州、加州、伊利諾、麻州、馬里蘭、威斯康辛、夏威夷、奧克拉荷馬、佛蒙特的議員提出了對高收入者加稅的各種措施。根據人口數據和財富調查，這些州占美國人口的三分之一以上，百萬富翁占美國的近一半。

全國州議會高級政策專家布瑞納（Jackson Brainerd）表示，他預計加稅運動將在州層面發展。「隨著我們進一步進入2021財年，希望更多的州開始尋求提高稅收以彌補預算短缺，尤其是在沒有實現額外的聯邦援助的情況下。」在上一次金融危機之後，有八個州在2010年至2012年之間增加了對高收入者的稅收。儘管其中一些增加是臨時性的，但其他增加（如加州的百萬富翁稅）繼續擴大。

伊州、紐約州是最大戰場

對富人徵稅的兩個「最大戰場」是伊利諾州和紐約州。在伊利諾州，億萬富翁民主黨州長普瑞茲克（JB Pritzker）已動用自己的資金超過5000萬元，以支持11月的投票表決，該法案將允許該州徵收累進所得稅，從而向較高收入者徵收更高稅率的稅，以取代該州目前的統一所得稅稅率。不過億萬富翁對沖基金投資人格瑞芬（Ken Griffin）已承諾用自己的資金2000萬元來反對這一變化。他認為州政府應該通過削減開支和改善管理來解決該州的問題。

在紐約州，立法者正提議提高所得稅和「億萬富翁稅」，該稅每年將對價值10億元及以上的人徵收未實現的資本利得稅。許多民主黨議員以新澤西州的新稅率（目前為10.75%，高於紐約的8.82%）作為提高稅收的理由。但民主黨州長葛謨（Andrew Cuomo）反對向富人加稅，表示這只會使他們逃往稅率較低的州。帝國公共政策中心高級研究員麥馬洪（EJ McMahon）說，紐約收入最高的1%的富人將支付紐約40%的所得稅和紐約市47%的所得稅。（作者為註冊會計師）

紐約州 新澤西州 預算

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