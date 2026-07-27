開學季採購 家長搶搭折扣季列車提早搶便宜

由於通膨引發的物價上漲，愈來愈多的家庭選擇在7月初甚至6月末的零售商折扣季完成開學採購。(記者曹馨元╱攝影)

暑假剛剛過半，不少家長卻已經開始為孩子採購新學年的學習用品。零售分析機構指出，由於通膨引發的物價上漲，愈來愈多的家庭選擇在7月初甚至6月末的零售商 折扣季完成開學採購；而即便高性價比成為重中之重，標價上漲之下，今年全美開學季總支出預計仍有5.9%的上漲。

根據「全國零售聯合會」(NRF)對7677名消費者的調查，今年有62%的家長在7月初就開始採購開學用品。雖然該比例略低於去年的67%，但仍大幅高於2024 年的55%。NRF數據顯示，6月初便已有32%的家長開始採購，比例高於2025年的26%與2024年的 22%。

零售專家指出，提早採購的原因來自家長對可負擔能力的顧慮；而沃爾瑪(Walmart)與目標百貨(Target )等大型零售商將年度大型促銷活動從7月提前至6月下旬推出，也是推動這一時間點轉變的主因之一。

NRF副總裁澤勒(Allison Zeller)表示，「消費者正在等待最佳優惠，試圖釐清採購清單要如何契合預算」。而亦有家長指出，提前採購是因擔心「臨近開學時間，價格只會愈來愈貴」。

開學季購物是零售業 年度最大盛事之一。零售分析機構Coresight表示，在大眾追求高性價比的情況下，折扣龍頭沃爾瑪最為受益。民調顯示，今年有59%的消費者計畫在沃爾瑪購買開學用品，39%計畫在Target購買，38%則會在亞馬遜(Amazon)下單。

沃爾瑪日前宣布，將14款最熱銷的學校用品價格降至2019年水平，並比去年增加了1300多款商品的降價優惠。另一方面，Target則更著重於風格設計，推出與Hollister等時尚品牌的合作系列，搶攻宿舍軟裝與學齡穿搭市場。

NRF的調查亦指出，如今開學季消費者愈來愈傾向於「貨比三家」，而非在單一店家一次購足；同時，選擇線上購物的比例正顯著下降。與去年相比，大學生的線上採購比例從48%降至41%，幼稚園至高中學生的線上採購比例也從55%下滑至50%。

開學季即將到來，愈來愈多的家庭選擇在7月初甚至6月末的零售商折扣季完成開學採購。圖為去年州眾議員李榮恩與社區機構聯合組織開學季書包派送活動。(李榮恩辦公室提供)