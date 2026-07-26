華埠地鐵站爆襲擊 19歲青年遭狂毆、掐頸
一名19歲青年日前搭乘一輛北向行駛的5號線地鐵、列車駛近華埠附近的布碌崙(布魯克林)大橋-市政廳站(Brooklyn Bridge–City Hall)時，他與另一名乘客發生口角，隨後遭對方以金屬水瓶多次擊打頭部、揮拳毆打臉部及掐頸。
警方表示，案件發生於23日下午約4時30分，屬華埠所在的市警第五分局及捷運第二警區轄區。爭執期間，涉案男子以金屬水瓶反覆擊打受害者頭部，又多次揮拳打向其臉部，並將他置於鎖喉狀態。市警已公布涉案男子影像，呼籲公眾協助辨認。
男子其後下車，徒步逃離現場，去向不明。受害者事後自行前往表維醫院(NYC Health + Hospitals/Bellevue)接受治療，情況穩定。
市警呼籲大眾提防並提供信息，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，並輸入TIP577，以及在X(推特)上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，身分將會保密。
案件發生於23日下午約4時30分，地點是在北向行駛的5號線地鐵列車接近華埠附近的布魯克林大橋-市政廳站時，屬市警第五分局與捷運第二警區轄區。 警方指涉案男子先與他爆發口角，之後以金屬水瓶多次擊打其頭部，再揮拳毆打臉部，並將他掐住頸部，使其陷入鎖喉狀態，攻擊相當猛烈。 市警已公布涉案男子影像，呼籲公眾協助辨認；民眾可致電800-577-TIPS(8477)、上網www.nypdcrimestopper.com，或以手機發訊至274637並輸入TIP577。
精華 FAQ
案件發生於23日下午約4時30分，地點是在北向行駛的5號線地鐵列車接近華埠附近的布魯克林大橋-市政廳站時，屬市警第五分局與捷運第二警區轄區。
警方指涉案男子先與他爆發口角，之後以金屬水瓶多次擊打其頭部，再揮拳毆打臉部，並將他掐住頸部，使其陷入鎖喉狀態，攻擊相當猛烈。
市警已公布涉案男子影像，呼籲公眾協助辨認；民眾可致電800-577-TIPS(8477)、上網www.nypdcrimestopper.com，或以手機發訊至274637並輸入TIP577。
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