沈伯洋紐約海外後援會成立 逾百僑胞到場力挺

沈伯洋在紐約海外後援會成立大會上發表演說，強調海外台灣人建立的在地網絡，是台灣拓展國際關係的重要力量。(記者許振輝╱攝影)

民進黨台北市長參選人沈伯洋 25日在法拉盛 舉行海外後援會成立大會，現場湧入逾百名支持者，高喊「沈伯洋，凍蒜(當選)」。活動由立委吳思瑤主持，競選團隊總召、民進黨立法院黨團總召蔡其昌，以及立委王定宇、陳培瑜陪同出席。

僑界重量級人士也到場相挺，包括總統府資政、紐約台灣會館理事長蘇春槐，總統府國策顧問樊豐忠，以及海外後援會財務長胡國琳等人。

沈伯洋25日分享，自己早年曾在費城 留學，當時經常搭乘灰狗巴士到紐約看王建民投球及紐約尼克隊比賽；然而留學期間最難忘的，不只是球賽或課業，而是感恩節無法返台時，當地教會、同鄉會及台灣會館長輩將留學生聚在一起，準備一頓溫暖的晚餐。

他說，台美人在其成長及公共參與過程中，始終給予很大力量。後來他研究中國對各國的影響及滲透，串聯102個國家、200多個組織建立「中國影響力指數」(China Index)，過程中也仰賴海外台灣人協助牽線當地國會議員、智庫及研究者。

沈伯洋表示，海外僑胞累積數十年的政治、學術及商業網絡，是台灣拓展國際關係的重要基礎。無論是爭取國際支持、促進城市交流或推動海外投資，僅靠外交辭令並不足夠，還需要僑胞長期建立的人脈與信任。

談及台北市發展，沈伯洋主張，台北不應長期只將上海視為主要交流對象，而應與世界各地城市建立更完整的合作網絡，從產業、人才、文化及城市治理等面向，將台北納入民主夥伴的城市體系。

沈伯洋說，參選以來常被問及能否勝選，但對他而言，面對值得投入的事情，選擇只有「做或不做」。他表示，守護台灣、改變台北都是值得做的事，盼海外支持者持續運用在地網絡，成為台灣與國際社會之間的橋梁。

沈伯洋在法拉盛向逾百名僑胞說明參選理念及台北市發展願景。(記者許振輝╱攝影)

民進黨台北市長參選人沈伯洋在活動結束後，為到場支持者簽名。(記者許振輝╱攝影)

沈伯洋(前排中)與競選團隊成員及紐約僑界支持者合影。(記者戴慈慧╱攝影)