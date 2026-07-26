布碌崙綠點影展8╱5登場 3台灣作品入選

本次綠點影展共有三部台灣作品入選，其中包含由導演温景輝所執導的「A面：我的一天」。(主辦方提供)

第15屆布碌崙 (布魯克林 )綠點影展(Greenpoint Film Festival)將於8月5日(周三)登場，今年除規模持續擴大，選片國際化程度創新高外，其中亦有多部與台灣相關的作品入選。此外，今年主辦單位增設多個獎項，盼透過挹注資金讓更多電影人能被業界與觀眾看見。

影展將從8月5日至9日起在Green街259號輪番播映，且每日將有不同主題的講座，觀眾可依需求選購單場票、單日票或多日通行證，彈性參與放映與座談活動。影展執行長阿真托(Anthony Argento)表示，近年影展逐步轉型，如今已涵蓋劇情長片、紀錄片、短片與動畫等多元類型，今年劇情長片與紀錄長片各有八部入選，另有逾百部短片參展。

談及今年主題「不受拘束」(Unbound)，阿真托表示，主辦單位希望藉此讓長期缺乏發聲機會的創作者有機會展現作品。另外他透露，本屆獎項數量由過去五項增加至10項，新增最佳導演、最佳攝影、最佳表演、最佳製作設計與最佳觀眾獎等類別，獎金與獎品總額近10萬元，其中最佳攝影獎提供6萬元，最佳劇情長片獎金2萬元、以及將提供5000元予最佳紀錄長片，最佳導演得主則將獲頒平板電腦。

得獎名單將由六位評審共同選出，評審之一為香港導演Elizabeth Lo，其作品「Mistress Dispeller」亦將於本屆影展放映。

本屆影展入選作品中，共有三部與台灣淵源深厚的短片參展。8月6日放映的短片「A面：我的一天」(Side A: A Summer Day)，描述男孩阿飛在暑假最後一天的故事，藉此牽引出一段關於童年期待、家庭與成長的故事。該片由温景輝(Wan Kin-fai)自編自導自剪，將其印度裔華人家庭在台灣生活的經歷，融合童年錄音帶素材，探討身分認同、歸屬感，以及母子之間深厚情感。

8月7日則是將放映導演侯旻均(Min-chun Hou)執導的動畫短片「Darling This Was Hard」，以羊毛氈停格動畫手法描述一名孤獨攝影師每天沖洗同一張前任戀人的照片，遲遲無法放下過去的故事。

8月8日劇情短片「天茶之味」(The Taste of Tea)，描述一名日本青年返回已故父親位於台灣的故鄉，藉由茶連結記憶、哀傷，並逐漸認識自己從未真正了解的家人。導演施文翰(Philip Wen-han Shih)以茶作為記憶、愛與療癒的隱喻，透過孩子的視角描繪喪親之痛，呈現逝者如何透過儀式、情感與回憶延續存在。

布碌崙綠點影展將於8月5日起開跑。圖為2025年綠點影展放映現場。(記者馬璿╱攝影)