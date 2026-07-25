助小商家貸款計畫 7╱27布碌崙開工作坊

「振興商業服務中心」將在27日與布碌崙民代合作舉辦「紐約市提升企業貸款計畫」工作坊。(主辦單位提供)

為協助布碌崙 (布魯克林)小商家掌握資金來源、擴大營運規模，「振興商業服務中心」(Renaissance)將於本月27日與當地民代舉辦免費工作坊，向社區商家介紹總額550萬元的「紐約市提升企業貸款 計畫」(NYC Elevating Business Loan Program)，協助有意申請貸款的亞裔 小商家了解申請門檻與流程。

工作坊由籃網隊(Brooklyn Nets)老闆蔡崇信、吳明華夫婦創辦的「社會正義基金」與「亞裔美國人基金會」(TAAF)聯手紐約州府共同推出，並由振興商業服務中心負責執行。該計畫針對小型企業主提供最高10萬元貸款，資金可用於管理現金流、購買或汰換設備、改善店面及裝修或是擴大營運等範圍，並提供英語、中文、韓語及西語的免費財務諮詢與申請協助，希望降低資金取得門檻，協助社區小商家長期成長。

工作坊將於下午2時至3時半於布碌崙60大道901號的松柏之家社區服務中心家園社區中心舉行，免費報名，現場並設有抽獎活動，出席民眾有機會抽中價值150元的禮品卡。

此次活動獲得州眾議員寇頓(William Colton)與市議員莊文怡(Susan Zhuang)支持。為了讓更多不諳英語的華人商家能對接資源，「振興商業服務中心」除了提供多語言培訓，還提供免費的商業諮詢與財務分析協助。欲在活動前了解更多該計畫詳情的民眾，可直接撥打中文諮詢熱線 (212)964-6022，或透過電子郵件[email protected]索取申請細節。欲報名參加可透過掃描海報上的QR CODE參與。