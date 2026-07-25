我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／詹姆斯為何不和柯瑞聯手？勇士記者：西區有雷霆、馬刺

謝賢生前最後心願曝光 預錄影片留給謝霆鋒 親吐1句話交代

助小商家貸款計畫 7╱27布碌崙開工作坊

記者馬璿╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「振興商業服務中心」將在27日與布碌崙民代合作舉辦「紐約市提升企業貸款計畫」工作...
「振興商業服務中心」將在27日與布碌崙民代合作舉辦「紐約市提升企業貸款計畫」工作坊。(主辦單位提供)

為協助布碌崙(布魯克林)小商家掌握資金來源、擴大營運規模，「振興商業服務中心」(Renaissance)將於本月27日與當地民代舉辦免費工作坊，向社區商家介紹總額550萬元的「紐約市提升企業貸款計畫」(NYC Elevating Business Loan Program)，協助有意申請貸款的亞裔小商家了解申請門檻與流程。

工作坊由籃網隊(Brooklyn Nets)老闆蔡崇信、吳明華夫婦創辦的「社會正義基金」與「亞裔美國人基金會」(TAAF)聯手紐約州府共同推出，並由振興商業服務中心負責執行。該計畫針對小型企業主提供最高10萬元貸款，資金可用於管理現金流、購買或汰換設備、改善店面及裝修或是擴大營運等範圍，並提供英語、中文、韓語及西語的免費財務諮詢與申請協助，希望降低資金取得門檻，協助社區小商家長期成長。

工作坊將於下午2時至3時半於布碌崙60大道901號的松柏之家社區服務中心家園社區中心舉行，免費報名，現場並設有抽獎活動，出席民眾有機會抽中價值150元的禮品卡。

此次活動獲得州眾議員寇頓(William Colton)與市議員莊文怡(Susan Zhuang)支持。為了讓更多不諳英語的華人商家能對接資源，「振興商業服務中心」除了提供多語言培訓，還提供免費的商業諮詢與財務分析協助。欲在活動前了解更多該計畫詳情的民眾，可直接撥打中文諮詢熱線 (212)964-6022，或透過電子郵件[email protected]索取申請細節。欲報名參加可透過掃描海報上的QR CODE參與。

精華 FAQ

  • 工作坊主要介紹「紐約市提升企業貸款計畫」，協助社區小商家了解貸款門檻、申請流程與可使用範圍，幫助店家更容易取得營運資金。

  • 該計畫針對小型企業主提供最高10萬元貸款，可用於管理現金流、購買或汰換設備、改善店面裝修，以及擴大營運等用途。

  • 活動地點在布碌崙60大道901號的松柏之家社區服務中心，下午2時至3時半舉行；可掃描海報QR CODE報名，或撥打中文熱線(212)964-6022，並可寄信至[email protected]

布碌崙 貸款 亞裔

上一則

美華博物館里民大會兩派爆爭執 購樓資金爭議未止

下一則

蔡明亮28年前電影「洞」全新35毫米膠片版 重返紐約
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

曼哈頓華埠樓宇升級基金開始申請 9月7日截止、最高10萬元

曼哈頓華埠樓宇升級基金開始申請 9月7日截止、最高10萬元
孟昭文考察貸款中心 籲水患受災戶快申請

孟昭文考察貸款中心 籲水患受災戶快申請
紐約市「小商家開放計畫」簡化審批？華埠店家盼落實

紐約市「小商家開放計畫」簡化審批？華埠店家盼落實
中美商會盼以實作課 助華人企業跟上轉型

中美商會盼以實作課 助華人企業跟上轉型

熱門新聞

紐約州石溪一對華裔夫婦涉嫌將自家四房獨棟住宅非法改建為十間臥室出租，兩人各被控30項罪名。(擷自Google Maps)

火災曝非法分租 紐約石溪華人4房塞12人 租客多是大學生

2026-07-23 16:57
布碌崙一間老人中心負責人向當局投案，承認自己任職期間向聯邦詐取320萬元醫療補助服務費用。圖為搜查出的證據。(取自DOJ)

布碌崙華男投案 認了給回扣詐領白卡320萬元…服刑57個月

2026-07-21 16:09
成人日托行業回扣、白卡報銷及監管問題近日再受關注。圖為三年前，一些長者在皇后區法拉盛Happy Life成人日間護理中心外抗議；該中心被列為聯邦醫療詐欺案涉案機構之一。(記者高雲兒／攝影)

法拉盛成人日間中心被指白卡欺詐 聯邦官員：疑涉華人犯罪集團

2026-07-20 19:54
NYU科朗數學、計算與數據科學學院官網首頁祝賀王虹獲得2026年菲爾茲獎。(截自科朗學院官網)

NYU華裔教授王虹獲菲爾茲獎 校長祝賀: 當今最卓越數學頭腦之一

2026-07-23 14:24
紐約市周六下午發布洪水警報，豪雨導致市內機場停飛、班機延誤。(路透資料照)

豪雨+冰雹轟炸紐約 部分地區積水成災 航班大延誤

2026-07-18 14:56
紐約市長曼達尼。(美聯社)

紐約市長曼達尼 研擬逮捕以色列總理內唐亞胡

2026-07-19 10:59

超人氣

更多 >
謝賢前女友Coco曝現況 回河南老家直播維生 相親屢碰壁

謝賢前女友Coco曝現況 回河南老家直播維生 相親屢碰壁
護骨從飲食做起：5種天天可吃的補鈣食物

護骨從飲食做起：5種天天可吃的補鈣食物
西南航空1名空服員遭控2021年以來逾期居留而被ICE逮捕

西南航空1名空服員遭控2021年以來逾期居留而被ICE逮捕
女乘客「餐叉刮香港腳」引爆網路 郵輪公司回應了...

女乘客「餐叉刮香港腳」引爆網路 郵輪公司回應了...
NBA／誓助76人奪冠 詹姆斯：開啟最後一趟不可思議旅程

NBA／誓助76人奪冠 詹姆斯：開啟最後一趟不可思議旅程