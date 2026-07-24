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皇后區房價年漲6% 7社區入最貴前50

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
華人居民較多的新鮮草原成交價中位數排全市前50名，但也是皇后區上榜社區中唯一房價...
華人居民較多的新鮮草原成交價中位數排全市前50名，但也是皇后區上榜社區中唯一房價下跌的地區。(記者許振輝／攝影)

根據房地產資訊網站PropertyShark發布的最新報告，皇后區住宅成交價中位數一年來上漲6%，從2025年第二季的56萬元，升至2026年第二季的59萬5000元。奧本代爾(Auburndale)、新鮮草原(Fresh Meadows)及牙買加莊園(Jamaica Estates)等七個社區，均進入紐約市房價最高的50個社區。

報告還指出，儘管皇后區房價上漲，進入全市房價最高50名的皇后區社區，卻由去年同期的11個減至今年的七個。此外，皇后區的房屋成交總量也下降9%，反映高房價與市場供應變化，正進一步增加當地家庭置業及換屋的壓力。

根據報告，位於西皇后區的杭特點(Hunters Point)為皇后區房價最高的社區，在全市排名第25位。2026年第二季的成交價中位數達123萬元，較2025年同期的92萬9000元大漲32%。不過，該社區同期成交量跌幅明顯，從2025年的63套減至2026年的43套，下降32%。

奧本代爾是榜單上排名第二高的皇后區社區，在全市位居第31名。當地成交價中位數上漲21%，從2025年第二季的95萬1000元，增至2026年第二季的115萬元。成交量則大致持平。

皇后丘(Queensboro Hill)的成交價中位數為103萬2000元，在全市排名第39位，較2025年第二季的95萬元上漲9%。當地成交量從2025年的八套增至2026年的12套。這12筆交易全部為獨立屋，成交價介於80萬5000元至138萬元之間。

全市排名第42位的貝爾港(Belle Harbor)，是唯一一個在去年第二季無任何成交、今年卻躋身前50名的皇后區社區。該社區今年第二季共有八筆交易，成交價中位數為99萬8000元。

華人居民較多的新鮮草原排名第44，但也是皇后區上榜社區中唯一房價下跌的地區，成交價中位數從去年115萬3000元降至今年99萬元，跌幅14%；成交量則從20套增至23套，上升15%。

在榜單中排名第48位的牙買加莊園，成交價中位數漲幅達69%，漲幅與布碌崙的麥迪遜(Madison)並列全市第三高，成交價中位數從2025年的56萬3000元，飆升至2026年的95萬元，不過成交量卻減少一半，從去年的30套降至今年的15套。

洛克伍德公園(Rockwood Park)是最後一個進入榜單的皇后區社區，在全市排名第49位。當地成交價中位數上漲8%，從2025年的86萬元增至2026年的92萬9000元。

精華 FAQ

  • 皇后區住宅成交價中位數一年來上漲6%，由2025年第二季的56萬元升至2026年第二季的59萬5000元，顯示整體房價仍維持上升趨勢。

  • 今年共有7個皇后區社區進入紐約市房價最高的50個社區，較去年同期的11個明顯減少，顯示皇后區高價社區的數量雖在上升，但相對席次卻縮減。

  • 杭特點以123萬元居皇后區最高，年漲32%；牙買加莊園漲69%至95萬元；奧本代爾升至115萬元。新鮮草原則是唯一房價下跌社區，降14%至99萬元。

皇后區 房價 紐約市

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