世界盃來了 皇后區要辦免費觀賽派對

隨著世界盃足球賽(FIFA World Cup)即將開踢，皇后區區長理查茲(Donovan Richards Jr.)8日在法拉盛草原可樂娜公園(Flushing Meadows Corona Park)召開記者會，宣布將與多個社區機構合作，在皇后區多地推出免費公共觀賽派對。(記者鄭怡嫣╱攝影)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 皇后區長理查茲宣布多地舉辦免費世界盃觀賽派對。

皇后區長理查茲宣布多地舉辦免費世界盃觀賽派對。 重點二： 市府與紐約旅遊會展局撥款七萬五千元資助在地活動。

市府與紐約旅遊會展局撥款七萬五千元資助在地活動。 重點三：科學館、植物園、MoMA PS1等場館將免費轉播賽事。

隨著世界盃 足球賽(FIFA World Cup)即將開踢，皇后區 區長理查茲(Donovan Richards Jr.)8日在法拉盛草原可樂娜公園(Flushing Meadows Corona Park)舉行記者會，宣布將與多個社區機構合作，在皇后區多地推出免費公共觀賽派對，讓民眾不必購票，也能在社區中感受世界盃氣氛。

記者會地點距離美國網球協會比莉珍金國家網球中心(USTA Billie Jean King National Tennis Center)僅數步之遙。該中心將作為本屆世界盃皇后區小組賽官方總部粉絲區(FIFA Queens Group Stage HQ fan zone)。理查茲表示，皇后區被稱為「世界之區」，此次活動正是希望讓「世界之球」在最具多元文化特色的社區中，向所有人開放。

「無論你穿的是哪一國球衣，你都應該能在自己的社區裡免費為喜愛的球隊加油，不需要打開錢包，」理查茲說。他表示，本屆賽事期間，讓不同郵遞區號、不同社經背景的民眾都能參與世界盃，是皇后區的首要目標。

理查茲並宣布，透過市長辦公室及紐約市旅遊及會展局(NYC Tourism + Conventions)撥款7萬5000元，資助多個在地機構於世界盃期間舉辦免費觀賽活動。參與單位包括紐約科學館、皇后區植物園、MoMA PS1、Pilot House Bar & Grill等。

其中，位於可樂娜111街47-11號的紐約科學館(New York Hall of Science)將與雲頂世界紐約市(Resorts World New York City)共同贊助「足球星期日」（Soccer Sundays)系列活動，於本月14日、21日、28日、7月5日及7月19日，分別轉播小組賽、32強賽、16強賽及世界盃決賽。賽事將透過30呎大螢幕播放，現場販售的多元文化美食則由皇后夜市(Queens Night Market)策畫。

皇后區植物園(Queens Botanical Garden)將於7月19日在法拉盛緬街43-50號園區內，免費轉播世界盃決賽，並提供免費入園。位於長島市傑克遜大道(Jackson Avenue)22-25號的MoMA PS1，也將於同日在庭院舉辦決賽免費觀賽活動，該活動由長島市夥伴關係組織(Long Island City Partnership)共同贊助。

位於Beach 69街1-90號的Pilot House Bar & Grill，則將於7月14日及15日，在戶外草坪免費轉播世界盃準決賽，現場並安排兒童臉部彩繪、戶外草坪遊戲、免費冰棒等親子活動。此外，皇后區公所也將於7月19日，在區公所台階前舉辦世界盃決賽免費公共轉播。