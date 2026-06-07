皇后區16哩濱水綠道 6月9日辦公聽會

皇后區濱水綠道仍處於規畫階段，最新一場開放說明會及簡報將於9日(周二)晚6時至8時，在法拉盛法拉盛啟揚文化中心舉行。圖為規畫圖。(取自紐約市府官網)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 紐約市交通局推動皇后區濱水綠道，規畫全長約16哩的步行與單車走廊。

紐約市交通局推動皇后區濱水綠道，規畫全長約16哩的步行與單車走廊。 重點二： 路線擬串連長島市至特頓堡，沿岸連接公園、社區與公共空間。

路線擬串連長島市至特頓堡，沿岸連接公園、社區與公共空間。 重點三：東北皇后區居民憂心路線穿越住宅區，可能引發停車與交通衝突。

紐約市交通局(DOT)正推進皇后區 濱水綠道(Queens Waterfront Greenway)規畫，擬打造一條全長約16哩的步行與單車走廊，連接長島 市龍門廣場州立公園(Gantry Plaza State Park)與東北皇后區特頓堡(Fort Totten)。市府表示，計畫目標是儘可能沿著皇后區水岸布局，串連沿線公園、社區與公共空間，改善行人與單車通行環境。不過，由於部分路線可能穿越住宅區，該計畫自去年啟動公眾程序以來，已在東北皇后區引發明顯爭議。

根據當局資料，皇后區濱水綠道完成後，將從長島市 出發，經阿斯托利亞公園(Astoria Park)一帶沿東河向東，再順著長島海灣方向延伸至特頓堡。市府表示，皇后區現有水岸步道與單車設施分布零散，不同社區之間缺少安全、連續的連接；這項計畫希望填補現有路網缺口，讓居民更容易前往水岸、公園及其他公共空間。

這項計畫也是市府近年推動外區綠道擴張的一部分。市府曾表示，皇后區長期存在公共交通連接不足、道路以汽車為中心、行人與單車跨社區通行不便等問題。支持者認為，濱水綠道可改善居民通勤及休閒選擇，讓更多人不必完全依賴汽車，也可提升水岸空間使用率。

不過，計畫在東北皇后區遇到阻力，部分居民擔心，若單車道或共享道路經過住宅街道，可能造成停車位流失、道路變窄、交通壅堵、電單車與行人衝突，以及社區安寧受到影響。也有人質疑，東北皇后區部分街道與長島市、阿斯托利亞等高密度社區不同，道路條件、停車需求及居民生活型態不宜直接套用同一套單車道設計。

支持綠道的單車與安全街道倡議者則表示，皇后區東西向及南北向單車網絡長期斷裂，許多騎士若要穿越不同社區，仍需行經車速快、車流量大的道路。他們認為，濱水綠道若設計得當，不僅服務單車通勤者，也可讓家庭、長者與行人更安全地接近公園與水岸。部分商家及居民也認為，綠道可帶來更多人流，活化水岸附近社區。

當局表示，皇后區濱水綠道仍處於規畫階段，市府將透過多輪公眾參與收集意見，並評估短期與長期可行方案。最新一場開放說明會及簡報將於9日(周二)晚6時至8時，在法拉盛法拉盛啟揚文化中心舉行，地址為41大道133-29號一樓。民眾可就各路段擬議路線及替代方案，向當局規畫人員提出意見，活動資訊及登記連結可見tinyurl.com/2zfu527h6-4。