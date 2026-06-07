木邊交通設施不良 民代促MTA改善

多位代表西皇后區的民選官員近日聯名致函MTA，要求正視木邊站及周邊社區長期存在的交通設施老化、工程延宕及環境維護不善等問題。(取自MTA臉書帳號)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 多位西皇后區民代聯名致函MTA，要求改善木邊交通設施老化問題。

多位西皇后區民代聯名致函MTA，要求改善木邊交通設施老化問題。 重點二： 木邊61街站與69街站無障礙工程延宕約兩年，居民苦於施工影響。

木邊61街站與69街站無障礙工程延宕約兩年，居民苦於施工影響。 重點三：聯名信並提木邊高架疑似石綿風險及垃圾棄置，促MTA加強溝通。

多位代表西皇后區的民意代表近日聯名致函大都會運輸署(MTA )，要求正視木邊(Woodside)及周邊社區長期存在的交通設施老化、工程延宕及環境維護不善等問題，並呼籲當局加強與社區溝通，改善居民通勤體驗。

這封聯名信由州眾議員 瑞嘉(Steven Raga)發起，參與連署者包括聯邦眾議員孟昭文 (Grace Meng)、州參議員吉納瑞斯(Michael Gianaris)及市議員元在熙(Julie Won)等人。民代指出，選區居民近年來持續反映交通服務品質不佳、施工進度落後，以及部分MTA設施周邊環境惡化等問題，已對日常生活造成影響。

他們特別點名木邊61街站及69街站正在進行的無障礙升級工程，根據聯名信內容，這兩項工程原定於2024年完工，但目前均已延後約兩年。民代表示，雖然車站改善工程有其必要性，但居民長期忍受施工圍籬、噪音及通行不便，卻難以獲得明確的工程進度資訊。

除施工問題外，聯名信也提及木邊高架軌道沿線疑似有石綿暴露風險，以及陽邊(Sunnyside)Barnett 大道一處MTA土地長期遭非法棄置垃圾的情況。他們認為，這些問題不僅影響社區環境品質，也可能對公共衛生與安全造成隱憂。

民代表示，辦公室經常接獲居民投訴，包括列車誤點、服務中斷、施工資訊不足，以及車站周邊環境欠佳等問題。由於木邊是皇后區重要交通樞紐，許多居民仰賴地鐵與長島鐵路(LIRR)通勤，因此相關問題對社區影響尤為明顯。

瑞嘉表示，居民理解基礎建設改善需要時間，但MTA應提高透明度，定期向社區更新工程進展，並積極處理沿線環境問題。他強調，公共交通是皇后區居民日常生活的重要依靠，當局有責任確保相關設施維持安全、整潔及良好運作狀態。

聯名信呼籲MTA儘快回應社區關切，提出具體改善方案，並加強與地方民代及居民的溝通。目前MTA尚未就此公開回應。