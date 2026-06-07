曼哈頓華人投資分析師涉內線交易 被控

曼哈頓一名專注生物醫藥與醫療保健投資的資產管理公司分析師，因涉嫌利用任職期間取得的重大非公開資訊進行證券交易，遭聯邦起訴兩項證券詐欺罪。示意圖。(歐新社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 曼哈頓華裔分析師李建清被控利用非公開資訊交易牟利。

曼哈頓華裔分析師李建清被控利用非公開資訊交易牟利。 重點二： 檢方稱他靠內線消息交易股票與選擇權，獲利逾35萬元。

檢方稱他靠內線消息交易股票與選擇權，獲利逾35萬元。 重點三：SEC另提平行訴訟，指其涉至少12家醫療公司內線交易。

紐約南區聯邦檢察官辦公室於5日宣布，曼哈頓 一名專注生物醫藥與醫療保健投資的資產管理公司分析師，因涉嫌利用任職期間取得的重大非公開資訊進行證券交易，遭聯邦起訴兩項證券詐欺罪；被告為40歲的李建清(Jianqing Li, 音譯)，又名「JQ」，居住於紐約市 。

檢方表示，李建清在任職投資基金工作期間，涉嫌挪用公司因評估上市公司投資機會而取得的重大非公開資訊，並用於個人股票及選擇權交易，獲取超過35萬元非法利潤。該資產管理公司專注於生物醫藥與醫療保健投資，經常從投資銀行取得與公開公司投資機會相關的非公開資訊。

根據起訴書指控，李建清並未遵守相關資訊使用限制，反多次利用內線消息為自己謀利。當他預期某項即將公布的消息會推高公司股價時，便在消息公開前買入相關證券，若預期消息將對股價造成負面影響，則進行放空交易，並在消息公開後不久平倉獲利。

檢方並指控，李建清為掩飾交易行為，違反僱主的內線交易政策及道德守則，包括未按規定就交易申請預先批准，未披露交易與獲利情況，並在年度合規認證中撒謊自己遵守相關規定。

紐約南區聯邦檢察官克萊頓(Jay Clayton)表示，李建清涉嫌將機密資訊轉化為超過35萬元的非法交易利潤，「內線交易是不公平的，也是違法的，會損害市場與投資人」。聯邦調查局(FBI)紐約辦公室助理局長巴納克(James C. Barnacle Jr.)也表示，被告涉嫌利用敏感交易資訊，背叛僱主並取得不公平的財務優勢。

李建清被控兩項證券詐欺罪，最高可判25年監禁。同日，美國證券交易委員會(SEC)也對李建清提起平行訴訟。SEC表示，李建清為紐約一間註冊投資顧問公司的前投資分析師，涉嫌於2024年2月至2025年10月期間，針對至少12家醫療保健公司證券進行內線交易，獲利超過32萬元。

SEC的起訴書稱，李建清透過任職取得僱主醫療保健公司客戶即將進行證券發行及臨床藥物數據等機密資訊，包括私募配售條件及臨床試驗結果等。當僱主同意接收保密資訊，並取得重大非公開資訊後，李建清涉嫌在資訊公開前挪用該等機密資料，為個人利益交易相關公司證券。

根據訴狀，李建清於2022年5月至2026年5月任職該投資顧問公司，具備醫療與生物製藥投資背景；此前曾任外國投資顧問公司執行董事、全球製藥公司研究員，並曾擔任臨床階段生物製藥公司董事。

SEC指，李被僱主列為可接觸機密投資訊息的職員，公司政策原本禁止他個人交易任何醫療保健類證券，但他仍透過個人券商帳戶及其控制的Hexa Advisor LLC帳戶進行交易，且未向僱主申報；SEC指控李建清違反「證券交易法」，並向紐約南區聯邦地區法院尋求永久禁制令、追繳不法所得及判前利息、民事罰款，以及禁止他擔任或關聯投資顧問的行為禁制令。

曼哈頓華人投資分析師涉內線交易被控，獲利逾35萬元最高可判25年監禁。(證券交易委員會提供)