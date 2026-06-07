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王碚追思會 銅像揭半世紀服務精神

記者范航瑜╱紐約報導
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追思會的另一重頭戲是銅像揭幕儀式，由雕塑家趙瓊博士創作。(記者范航瑜╱攝影)
追思會的另一重頭戲是銅像揭幕儀式，由雕塑家趙瓊博士創作。(記者范航瑜╱攝影)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：王碚追思會在曼哈頓華埠舉行，並同步揭幕其銅像。
  • 重點二：多位政商與社區領袖到場，緬懷他半世紀服務華人社區。
  • 重點三：與會者讚揚他重視人才、支持教育與新移民福利發展。

「王碚之友」(Friends of Charles P. Wang)6日在曼哈頓華埠東來酒家舉辦王碚(Charles P. Wang)追思會，並為其銅像舉行揭幕儀式。各界政商代表、社區組織領袖及故友紛紛出席，追憶這位服務華人社區逾半世紀的先驅人物。

華人策畫協會(CPC)總裁兼行政總裁何永康(Wayne Ho)在會上表示，他九年前接任CPC一職，上任首月便與王碚單獨共進晚餐，本想請教工作問題，王碚卻把話題引向人，娓娓道來機構歷史上每一位重要成員的故事。「他永遠把人放在最前面」，何永康說，最後一次見到王碚，是在CPC皇后區長者中心，王碚仍定期參加太極班，逢有特別活動必到場。

安保健康保險公司(Emblem Health)行政董事會主席伊格納尼(Karen Ignagni)表示，王碚在Emblem Health董事會服務逾35年，是她2016年從華府加盟後的導師與摯友。她憶述兩人共同領導公司轉型的歲月，王碚始終以「記住你的北極星」提醒她堅守使命，待人既要理性也要有同理心。伊格納尼表示，公司早前在法拉盛落成的新服務中心已以王碚命名，向公眾開放，任何社區成員均可免費使用各項服務。

紐約同源會(CACAGNY)創會會長陳慧華回憶，王碚長期支持華人子弟就讀特殊高中的權利，當有聲音以「亞裔比例過高」為由主張縮減名額時，王碚也毫不猶豫地站出來發聲。她特別感謝王碚的妻子王燕及女兒王靖多年來對社區工作的支持。

追思會的另一重頭戲是銅像揭幕儀式，由雕塑家趙瓊博士創作。趙瓊表示，她反覆研究王碚不同年代的照片，發現無論歲月如何流逝，他眼中那份堅定而溫暖的神情始終不變，「我覺得自己不是在雕刻一座銅像，而是在記錄一段歷史。」

王碚於今年3月9日在紐約家中去世，享年86歲。王碚祖籍大連，1940年生於四川北碚，1948年隨父母遷台，畢業於國立政治大學，1965年來美，一生推動新移民福利、文化教育及工商發展，在聯邦、州及市各層級均留下足跡。

「王碚之友」6日在曼哈頓華埠東來酒家舉辦王碚追思會，並為他的銅像舉行揭幕儀式。(...
「王碚之友」6日在曼哈頓華埠東來酒家舉辦王碚追思會，並為他的銅像舉行揭幕儀式。(記者范航瑜╱攝影)

精華 FAQ

  • 活動由「王碚之友」在曼哈頓華埠東來酒家舉辦，現場同時安排追思會與銅像揭幕儀式，吸引政商界、社區領袖及故友出席致意。

  • 與會者普遍認為他始終把人放在第一位，長年關心機構成員與社區需要，並以導師姿態支持華人教育、新移民福利及公共服務發展。

  • 王碚一生推動新移民福利、文化教育與工商發展，並在聯邦、州、市各層級留下足跡，也長期支持特殊高中權益與社區服務。

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