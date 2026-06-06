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台灣仁愛堂朝聖團拜訪華埠顯聖容堂

記者劉梓祁╱紐約報導
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台灣仁愛堂朝聖團訪華埠顯聖容堂，于金山介紹建築歷史及創辦人事蹟。(記者劉梓祁╱攝...
台灣仁愛堂朝聖團訪華埠顯聖容堂，于金山介紹建築歷史及創辦人事蹟。(記者劉梓祁╱攝影)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：台北仁愛堂朝聖團在高福南神父率領下拜訪華埠顯聖容天主堂。
  • 重點二：教堂由古巴裔神父Felix Varela創立，兼具移民服務與歷史意義。
  • 重點三：朝聖團參觀百年古蹟與拉斐爾壁畫，並續赴費城朝聖交流。

由高福南神父(Fr. Khohi Mbm)率領的台北天主教仁愛堂朝聖團，於4日拜訪位於曼哈頓華埠勿街(Mott St.)25至29號的顯聖容天主堂(Church of the Transfiguration)，該教堂為國家古蹟，擁有逾200年建築歷史；朝聖團到訪當日，受到教堂主任關毅賢神父及教友歡迎，雙方並就華人教會與台灣教會的交流。

高福南神父原籍剛果，長年在台灣傳教並入籍中華民國，國、台語流利。此次他率團來美，除朝聖外，也拜訪華人教會及地方教會，促進信仰與牧靈經驗交流。

顯聖容天主堂成員于金山向朝聖團介紹教堂建築歷史及創辦人事蹟。他表示，教堂建築建於1801年，屬英國歌德式建築，特色包括平衡有序的結構、大型彩窗、無柱大堂及銅片屋頂。該建築於1966年列為紐約市地標，1980年列為國家古蹟，迄今已有227年歷史。

于金山說，顯聖容天主堂創立於1827年，最初位於錢伯斯街(Chambers St.)，1857年自錫安聖公會購得現址，並定名為耶穌顯聖容天主堂。

顯聖容天主堂創辦人為古巴裔神父Felix Varela。于金山指出，Varela神父因鼓吹古巴獨立及廢奴，遭西班牙國王菲南度二世判處死刑，1823年抵達紐約。當時大批愛爾蘭移民因饑荒來美，Varela神父致力服務移民社群，並於1827年創立基督堂，後來發展為顯聖容天主堂。

教堂正前方的大壁畫也是當日介紹重點。于金山表示，壁畫是放大自文藝復興大師拉斐爾1520年的油畫「耶穌顯聖容」(The Transfiguration)，真跡現藏於梵蒂岡；該作草圖目前正在大都會博物館(MET)展出。拉斐爾以色彩與光線將聖經場景呈現為傳世名畫，也成為顯聖容天主堂信仰象徵的一部分。

台北仁愛堂朝聖團在結束華埠顯聖容天主堂參訪後，將繼續前往費城等地朝聖。

精華 FAQ

  • 朝聖團拜訪的是位於曼哈頓華埠勿街25至29號的顯聖容天主堂。這座教堂是國家古蹟，也是華埠重要的宗教與歷史地標，當天由教堂主任與教友接待。

  • 顯聖容天主堂由古巴裔神父Felix Varela創立。他因支持古巴獨立與廢奴而遭迫害，1823年到紐約後服務移民社群，並於1827年創立教會，後來發展成今日教堂。

  • 教堂介紹了1801年建成的英國歌德式建築特色，包括大型彩窗、無柱大堂與銅片屋頂，也提到正前方拉斐爾名畫《耶穌顯聖容》壁畫，象徵教堂信仰核心。

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