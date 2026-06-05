我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

莎朗史東曝當年「切雙乳續命」 前夫怒喊荒謬 離婚收場

川習會後雙方都求穩 台學者：美國會先hold住台灣牌

世界盃考驗紐約市交通 8嚴重壅堵日宜乘公共交通出行

記者許君達／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
世界盃期間，曼哈頓中城地區交通將面臨重壓。當局將封閉多條道路以確保賽場接駁巴士順...
世界盃期間，曼哈頓中城地區交通將面臨重壓。當局將封閉多條道路以確保賽場接駁巴士順暢通行，MTA將為途徑該區域的部分地鐵線路增加班次以保證市民和球迷出行。(記者許君達／攝影)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：紐約市公布世界盃交通措施，八個比賽日列為嚴重壅堵日。
  • 重點二：曼哈頓多處路段將封閉或改為公車專用道，並設巴士停泊區。
  • 重點三：MTA將增開多條地鐵班次，並建議通勤客避開賓州車站周邊。

距離美加墨世界盃開幕只剩一周，紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)和州長霍楚(Kathy Hochul)4日公布紐約市的世界盃交通保障措施，包括地鐵增開班次、曼哈頓中城部分路段封閉等。市府宣布將紐約/新澤西賽區的八個比賽日定為嚴重壅堵日(Gridlock)，建議市民盡量改乘公共交通出行。

紐約/新澤西世界盃賽區位於新州境內，從紐約市出發的球迷須使用接駁交通服務往返球場。根據市府5月底發布的交通指南，市內三個接駁巴士發車站點分別設在曼哈頓的航港局汽車站(Port authority Bus Terminal)、大中央車站(Grand Central)和哥倫布圓環(Columbus Circle)，此外還有從賓州車站(Penn Station)發車的接駁火車可供選擇。

在每個比賽日的開賽前六小時至完賽後三小時期間，曼哈頓42街以及第五大道和第六大道各自從42街至59街之間的路段將設為公車專用道，僅限賽場接駁巴士、本地公車以及相關公務車輛通行。而在航港局汽車站周邊的西40街交第十一大道至第八大道間、西41街交第八大道至第十大道間的路段將設為巴士停泊區，禁止其他車輛進入。

此外，為了供搭乘火車的觀賽者排隊安檢，賓州車站外的西32街交第七大道至第六大道間、西33街交第六大道至第八大道間的路段將封閉為步行街，禁止車輛進入。受道路封閉影響，部分行駛在曼哈頓的公車將臨時調整路線。

大都會運輸署(MTA)主席利伯(Janno Lieber)說，MTA將在比賽日期間增加地鐵1、C、F線的班次，以幫助觀賽者更高效地往返賓州車站和接駁巴士站。地鐵7號線也會在大都會的比賽日增班。

利伯表示，比賽期間，賓州車站將部分封閉為觀賽者入場候車專區。同站運行的長島鐵路(LIRR)月台和候車區雖然正常開放，但車站周邊交通將大受影響，他建議往返長島的通勤客盡量遠避。此外，在有比賽的日子，MTA在曼哈頓中城地區的所有地鐵施工均將暫停。

除交通外，紐約市的執法、衛生和應急部門也均表態，稱已做好世界盃期間的相關準備，以便應對諸如恐怖攻擊、極端高溫或暴雨洪水等危機。

精華 FAQ

  • 市府公布加密地鐵班次、封閉曼哈頓中城部分道路，並把紐約／新澤西賽區八個比賽日列為嚴重壅堵日，鼓勵市民改搭公共交通前往。

  • 球迷可自曼哈頓的航港局汽車站、大中央車站與哥倫布圓環搭乘接駁巴士，另可從賓州車站搭接駁火車往返球場，依交通指南轉乘。

  • 42街與第五、第六大道部分路段將設公車專用道，航港局周邊劃為巴士停泊區，賓州車站外部分街段封為步行街，MTA也會加開1、C、F與7號線班次。

世界盃 紐約市 曼哈頓

上一則

布碌崙華裔少年疑遭錯抓扣逾15小時 家屬憂心盼撤案
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約世界盃賽事日交管 曼哈頓42街限公車、賓州車站周邊封路

紐約世界盃賽事日交管 曼哈頓42街限公車、賓州車站周邊封路

交通篇／紐約赴新州看世界盃 巴士20元、火車98元

交通篇／紐約赴新州看世界盃 巴士20元、火車98元
賓州車站火災 癱瘓紐約、新州通勤 民眾出行須提前規畫

賓州車站火災 癱瘓紐約、新州通勤 民眾出行須提前規畫
NBA總決賽恐遇世界盃 6月16日交通拉警報

NBA總決賽恐遇世界盃 6月16日交通拉警報

熱門新聞

自「大而美法案」通過後，針對糧食券(SNAP)受益人的工作要求更加緊縮，新規將於6月1日起正式執行。(記者馬璿／攝影)

領糧食券須工作6月1日生效 逾4萬紐約客恐失福利

2026-05-28 16:10
維吉尼亞州29日發生五死數十人傷車禍，華人巴士司機被控過失殺人。（美聯社）

維州5死數十傷大車禍 華人巴士司機被控過失殺人

2026-05-31 12:26
18人涉嫌參與一場房契詐騙陰謀，盜取曼哈頓哈林區一棟價值過百萬的豪華褐石大宅，被起訴，其中一名主要嫌犯為華人。圖為哈林區的特色褐石住宅街區。(記者許君達／攝影)

18人「一條龍」精心陰謀詐走曼哈頓大宅 1華人涉案

2026-05-28 20:29
皇后區近年房價與租金快速上漲，不同社區之間的生活成本差距，成為許多紐約家庭搬遷與理財的重要考量。(本報資料照片)

紐約皇后區小夫妻年收16萬 育兩兒存錢買房還能每年旅行

2026-06-03 06:27
道明銀行，示意圖，非文中當事分行。(美聯社)

道明銀行華裔員工洩客戶資料助詐騙 共竊340萬認2罪

2026-05-30 15:59
紐約市一項新規將於6月10日上路，要求家居裝修承包商在簽約前或簽約時，必須以書面方式告訴屋主，這項工程是否可能需要申請許可證。（記者戴慈慧／攝影）

紐約市裝修新規6月10日生效 承包商需具書面說明

2026-06-02 07:23

超人氣

更多 >
黃仁勳一眼看見了 言承旭舊愛高舉肖像畫 獲唯一簽名合照樂瘋

黃仁勳一眼看見了 言承旭舊愛高舉肖像畫 獲唯一簽名合照樂瘋
「榜一大哥」砸20萬開房 女主播完事後打開現金袋崩潰

「榜一大哥」砸20萬開房 女主播完事後打開現金袋崩潰
原定飛美國 波音客機在登機口突然坍塌 多人受傷

原定飛美國 波音客機在登機口突然坍塌 多人受傷
鄭麗文僑宴場地被指滿滿紅統味 國民黨：這些人都去過

鄭麗文僑宴場地被指滿滿紅統味 國民黨：這些人都去過
漢堡王15年未見餐點回歸 粉絲：真的好想念

漢堡王15年未見餐點回歸 粉絲：真的好想念