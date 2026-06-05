世界盃考驗紐約市交通 8嚴重壅堵日宜乘公共交通出行

世界盃期間，曼哈頓中城地區交通將面臨重壓。當局將封閉多條道路以確保賽場接駁巴士順暢通行，MTA將為途徑該區域的部分地鐵線路增加班次以保證市民和球迷出行。(記者許君達／攝影)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 紐約市公布世界盃交通措施，八個比賽日列為嚴重壅堵日。

紐約市公布世界盃交通措施，八個比賽日列為嚴重壅堵日。 重點二： 曼哈頓多處路段將封閉或改為公車專用道，並設巴士停泊區。

曼哈頓多處路段將封閉或改為公車專用道，並設巴士停泊區。 重點三：MTA將增開多條地鐵班次，並建議通勤客避開賓州車站周邊。

距離美加墨世界盃 開幕只剩一周，紐約市 長曼達尼(Zohran Mamdani)和州長霍楚(Kathy Hochul)4日公布紐約市的世界盃交通保障措施，包括地鐵增開班次、曼哈頓 中城部分路段封閉等。市府宣布將紐約/新澤西賽區的八個比賽日定為嚴重壅堵日(Gridlock)，建議市民盡量改乘公共交通出行。

紐約/新澤西世界盃賽區位於新州境內，從紐約市出發的球迷須使用接駁交通服務往返球場。根據市府5月底發布的交通指南，市內三個接駁巴士發車站點分別設在曼哈頓的航港局汽車站(Port authority Bus Terminal)、大中央車站(Grand Central)和哥倫布圓環(Columbus Circle)，此外還有從賓州車站(Penn Station)發車的接駁火車可供選擇。

在每個比賽日的開賽前六小時至完賽後三小時期間，曼哈頓42街以及第五大道和第六大道各自從42街至59街之間的路段將設為公車專用道，僅限賽場接駁巴士、本地公車以及相關公務車輛通行。而在航港局汽車站周邊的西40街交第十一大道至第八大道間、西41街交第八大道至第十大道間的路段將設為巴士停泊區，禁止其他車輛進入。

此外，為了供搭乘火車的觀賽者排隊安檢，賓州車站外的西32街交第七大道至第六大道間、西33街交第六大道至第八大道間的路段將封閉為步行街，禁止車輛進入。受道路封閉影響，部分行駛在曼哈頓的公車將臨時調整路線。

大都會運輸署(MTA)主席利伯(Janno Lieber)說，MTA將在比賽日期間增加地鐵1、C、F線的班次，以幫助觀賽者更高效地往返賓州車站和接駁巴士站。地鐵7號線也會在大都會的比賽日增班。

利伯表示，比賽期間，賓州車站將部分封閉為觀賽者入場候車專區。同站運行的長島鐵路(LIRR)月台和候車區雖然正常開放，但車站周邊交通將大受影響，他建議往返長島的通勤客盡量遠避。此外，在有比賽的日子，MTA在曼哈頓中城地區的所有地鐵施工均將暫停。

除交通外，紐約市的執法、衛生和應急部門也均表態，稱已做好世界盃期間的相關準備，以便應對諸如恐怖攻擊、極端高溫或暴雨洪水等危機。