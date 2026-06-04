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皇后植物園 表彰園藝家弗雷利希與「李媽媽」社區奉獻

記者戴慈慧／紐約報導
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皇后植物園年度玫瑰晚宴1日舉行，多名華人社區人士出席支持；左起為華語心理諮詢中心...
皇后植物園年度玫瑰晚宴1日舉行，多名華人社區人士出席支持；左起為華語心理諮詢中心創辦人劉元芬、台灣老人中心董事長戴明宜、市議員黃敏儀、前皇后植物園董事黃美津等人。(記者許振輝╱攝影)

皇后植物園1日晚舉辦年度晚宴，表彰Blondie's Treehouse創辦人弗雷利希(Howard Freilich)，以及已故法拉盛社區長者李燕妮(Yanny "Mama" Lie，社區稱「李媽媽」)對植物園與社區的長年貢獻。活動於玫瑰盛開季節舉行，並為植物園的園藝收藏、永續發展計畫及教育項目募款。

皇后植物園表示，年度晚宴是園方主要募款活動之一，今年以環境永續、社區連結及志願服務為主題。晚宴安排餐飲、靜默拍賣，以及由園藝團隊帶領的玫瑰園導覽，讓賓客在園區內了解植物園的維護工作與公共教育使命。

今年受表彰的弗雷利希於1979年創立Blondie's Treehouse，從少量植物與簡單工具起步，逐步發展為國際知名的園藝設計與景觀公司。他長年投入室內外景觀設計，也推廣綠屋頂、植生牆等綠色基礎設施，目前並擔任皇后植物園顧問委員會成員。

另一名受表彰者李燕妮則與法拉盛華人社區關係深厚，李媽媽1940年出生於印尼萬隆，畢業於北京師範大學，1976年移民來美後，曾與丈夫經營中餐館。退休後，她積極參與社區服務，並於1990年代中期與皇后植物園結緣，成為園內太極團體的重要成員之一。

李媽媽長年推動太極晨練、長者服務與華人社區參與公共事務。她曾擔任福壽老人中心執委會副會長，也投入選舉義工、長者權益倡議及社區活動多年，是許多法拉盛長者熟悉的身影。她於去年辭世、享壽85歲，社區人士及多名民選官員曾表達哀悼與不捨。

李媽媽的兒子李堅也到場出席晚宴，他受訪時表示，母親多年來對太極團體投入極深，不只帶領大家晨練，也關心每一位團員，「她以前會把每個太極團會員的名字都寫在冊子裡，每個人的名字她都記得」。李堅說，這本冊子不只是名單，也反映母親對社區中每一位長者的重視。

園方表示，晚宴所得將用於支持植物園的活體植物收藏、永續發展工作及教育課程，未來也將持續與法拉盛及皇后區各族裔社區合作，提供更多與環境教育、健康生活及文化交流相關的活動。

圖右為李媽媽之子李堅，他表示母親生前十分重視太極團每一位成員，曾將團員姓名逐一記...
圖右為李媽媽之子李堅，他表示母親生前十分重視太極團每一位成員，曾將團員姓名逐一記在冊中。（記者許振輝/攝影）

法拉盛 植物園

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