我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新墨州核武實驗室女員工失蹤1年成白骨 遺體旁留一把槍

科威特機場遇襲恐怖瞬間曝 火球吞沒航廈 慘被轟出大洞

殯葬也環保 布碌崙綠蔭公墓推「遺體堆肥」

記者曹馨元／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「遺體堆肥」服務讓市民能在身後化作養分回歸大地。圖片為示意圖。(美聯社)
「遺體堆肥」服務讓市民能在身後化作養分回歸大地。圖片為示意圖。(美聯社)

隨著環保意識日漸普及，布碌崙(布魯克林)著名的綠蔭公墓(Green-Wood Cemetery)宣布推出「遺體堆肥」服務，讓市民能在身後化作養分回歸大地。自宣布以來，已有約240名民眾諮詢申請，希望能成為首批「人體腐殖土」。

擁有近200年歷史的綠蔭公墓是不少名人的長眠之地，也將成為美國東岸首間提供「土化葬(Terramation)」服務的機構。根據公墓官網介紹，土化葬是一種環保的遺體處理方式，能加速將遺體轉化回土壤的過程，讓家屬以「回歸自然」的方式紀念逝者。

這項「綠色終老」的方案將遺體與木屑等生物可分解材料一同放入特製的高科技艙內，嚴格控制濕度與通風，供微生物與細菌生長、加速分解；經過約40天的室內處理，遺體將轉化為約200加侖的肥沃土壤。

由於轉化過程是在建築物內的密封容器中進行，不會有露天生物降解的問題，因此不會造成任何異味，降解過程中，墓園也會照常開放。

轉化後的土壤在外觀與特性上與天然腐殖土無異，目前紐約州法規定，人體轉化後的土壤不得攜離墓園。因此，綠蔭公墓計畫將這些養分用於灌溉園內478英畝的綠地。這片園林不僅是安息地，也是紐約市民散步、休閒及舉行露天電影之夜的熱門場所。

在費用方面，儘管綠蔭公墓尚未公布具體定價，但參考業界經驗，這項新型環保葬顯得極具經濟吸引力。目前與綠蔭公墓合作的德國廠商Meine Erde全套服務收費約5000元，美國同類公司的價格則在7000元左右；相較於綠蔭公墓傳統墓位動輒高達2萬1000元的平均開支，遺體堆肥僅需約四分之一到三分之一的費用。

綠蔭公墓表示，目前已收到約240份諮詢申請，顯示大眾對這項新興葬禮的期待。不過，五福殯儀集團的麥經理表示，華人對此的接受程度很難說，料將需要一定時間消化。麥經理表示，華人文化中講究「入土為安」，對於在美多年的老華僑，土葬往往是第一選擇，新移民也會選擇火化，因骨灰更易運送回原住地「落葉歸根」。

布碌崙 布魯克林

上一則

隱形胃酸殺手「喉咽反流」傷喉無聲息腸胃肝膽醫師卓思庭醫師解析LPR關鍵對策

下一則

紐約客談／推銷紐約 不應犧牲市民福祉
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

樹葬、有機分解、鹼性水解… 環保葬興起 改寫美國喪葬文化

樹葬、有機分解、鹼性水解… 環保葬興起 改寫美國喪葬文化
紐約將擴大植樹 拚2040年覆蓋率達30%

紐約將擴大植樹 拚2040年覆蓋率達30%
數位傳記 讓世人記住被遺忘的亞裔老兵

數位傳記 讓世人記住被遺忘的亞裔老兵
五大園藝迷思 專家籲別再犯

五大園藝迷思 專家籲別再犯

熱門新聞

自「大而美法案」通過後，針對糧食券(SNAP)受益人的工作要求更加緊縮，新規將於6月1日起正式執行。(記者馬璿／攝影)

領糧食券須工作6月1日生效 逾4萬紐約客恐失福利

2026-05-28 16:10
維吉尼亞州29日發生五死數十人傷車禍，華人巴士司機被控過失殺人。（美聯社）

維州5死數十傷大車禍 華人巴士司機被控過失殺人

2026-05-31 12:26
18人涉嫌參與一場房契詐騙陰謀，盜取曼哈頓哈林區一棟價值過百萬的豪華褐石大宅，被起訴，其中一名主要嫌犯為華人。圖為哈林區的特色褐石住宅街區。(記者許君達／攝影)

18人「一條龍」精心陰謀詐走曼哈頓大宅 1華人涉案

2026-05-28 20:29
道明銀行，示意圖，非文中當事分行。(美聯社)

道明銀行華裔員工洩客戶資料助詐騙 共竊340萬認2罪

2026-05-30 15:59
皇后區近年房價與租金快速上漲，不同社區之間的生活成本差距，成為許多紐約家庭搬遷與理財的重要考量。(本報資料照片)

紐約皇后區小夫妻年收16萬 育兩兒存錢買房還能每年旅行

2026-06-03 06:27
紐約市一項新規將於6月10日上路，要求家居裝修承包商在簽約前或簽約時，必須以書面方式告訴屋主，這項工程是否可能需要申請許可證。（記者戴慈慧／攝影）

紐約市裝修新規6月10日生效 承包商需具書面說明

2026-06-02 07:23

超人氣

更多 >
內衣縫現鈔 雙層褲藏錢 華府出境旅客鉅款闖關全遭沒收

內衣縫現鈔 雙層褲藏錢 華府出境旅客鉅款闖關全遭沒收
天外飛來橫財 男子1夜成世界巨富 但生活從彩色變黑白

天外飛來橫財 男子1夜成世界巨富 但生活從彩色變黑白
預產期前20天痛失愛女…女星三度流產 老公又罹甲狀腺癌

預產期前20天痛失愛女…女星三度流產 老公又罹甲狀腺癌
社安基金七年內用光 2032年每月福利平均少500元

社安基金七年內用光 2032年每月福利平均少500元
好市多這款新零食 輕鬆增加蛋白質攝取量

好市多這款新零食 輕鬆增加蛋白質攝取量