殯葬也環保 布碌崙綠蔭公墓推「遺體堆肥」

「遺體堆肥」服務讓市民能在身後化作養分回歸大地。圖片為示意圖。(美聯社)

隨著環保意識日漸普及，布碌崙 (布魯克林 )著名的綠蔭公墓(Green-Wood Cemetery)宣布推出「遺體堆肥」服務，讓市民能在身後化作養分回歸大地。自宣布以來，已有約240名民眾諮詢申請，希望能成為首批「人體腐殖土」。

擁有近200年歷史的綠蔭公墓是不少名人的長眠之地，也將成為美國東岸首間提供「土化葬(Terramation)」服務的機構。根據公墓官網介紹，土化葬是一種環保的遺體處理方式，能加速將遺體轉化回土壤的過程，讓家屬以「回歸自然」的方式紀念逝者。

這項「綠色終老」的方案將遺體與木屑等生物可分解材料一同放入特製的高科技艙內，嚴格控制濕度與通風，供微生物與細菌生長、加速分解；經過約40天的室內處理，遺體將轉化為約200加侖的肥沃土壤。

由於轉化過程是在建築物內的密封容器中進行，不會有露天生物降解的問題，因此不會造成任何異味，降解過程中，墓園也會照常開放。

轉化後的土壤在外觀與特性上與天然腐殖土無異，目前紐約州法規定，人體轉化後的土壤不得攜離墓園。因此，綠蔭公墓計畫將這些養分用於灌溉園內478英畝的綠地。這片園林不僅是安息地，也是紐約市民散步、休閒及舉行露天電影之夜的熱門場所。

在費用方面，儘管綠蔭公墓尚未公布具體定價，但參考業界經驗，這項新型環保葬顯得極具經濟吸引力。目前與綠蔭公墓合作的德國廠商Meine Erde全套服務收費約5000元，美國同類公司的價格則在7000元左右；相較於綠蔭公墓傳統墓位動輒高達2萬1000元的平均開支，遺體堆肥僅需約四分之一到三分之一的費用。

綠蔭公墓表示，目前已收到約240份諮詢申請，顯示大眾對這項新興葬禮的期待。不過，五福殯儀集團的麥經理表示，華人對此的接受程度很難說，料將需要一定時間消化。麥經理表示，華人文化中講究「入土為安」，對於在美多年的老華僑，土葬往往是第一選擇，新移民也會選擇火化，因骨灰更易運送回原住地「落葉歸根」。