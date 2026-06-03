人均經費全市最低 皇后區區長批不公

皇后區區長理查茲表示，皇后區在人均經費分配方面，多年來是五區中最低。圖為理查茲。(記者戴慈慧／攝影)

皇后區 區長理查茲(Donovan Richards)表示，在紐約市最新提出的預算方案中，皇后區在人均經費 分配方面仍然是五區最低，情況多年來未見改善。他呼籲市府在未來預算協商中重新檢視資金分配公式，確保皇后區獲得更公平的資源。

理查茲在向皇后區各社區委員會及民選官員簡報市府預算時指出，按照目前預算提案，皇后區區長辦公室的人均營運經費僅為2.43元，不僅低於布碌崙 (布魯克林)區長辦公室約9美分，也比史泰登島 少超過7元，是五個行政區中最低。

此外，皇后區14個社區委員會的人均經費也僅約1.75元，同樣低於其他行政區。理查茲指出，這種資金差距並非今年才出現，而是多年來持續存在的問題。

理查茲指出，造成差距的原因與市府現行預算分配公式有關。該公式部分依據人口密度計算，而皇后區雖然是紐約市人口第二多的行政區，但同時也是土地面積最大的行政區，人口密度相對較低，因此在人均計算時往往處於不利位置。

他表示，過去曾多次嘗試說服市府修改相關公式，但一直未能成功。他認為，未來需要市府更強的政治意願，才能真正解決這項長期存在的不公平問題。

目前紐約市面臨約50億元的預算缺口，財政壓力也可能影響皇后區的資金。根據目前的預算提案，皇后區區長辦公室的營運經費可能被削減接近100萬元，而社區委員會的預算也將出現小幅下降。

在最近的預算討論中，皇后區14個社區委員會也向區長辦公室提出各自的資金優先項目，多個社區委員會代表表示，防洪與排水系統改善、環境清潔及公共安全仍是社區最迫切的需求。

理查茲就此表示，皇后區人口持續成長，對基礎設施與公共服務的需求也在增加，因此市府在預算分配上應更加重視皇后區居民的實際需要。