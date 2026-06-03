跨區快線說明會 社區關心排水、供電與徵地

皇后區區長辦公室日前召開皇后區委員會會議，邀請MTA說明「跨區快線」(IBX)輕軌計畫最新進展。(取自皇后區區長辦公室)

大都會運輸署(MTA )1日向皇后區 多個社區委員會 及居民說明「跨區快線 」(Interborough Express, IBX )輕軌計畫最新進度。MTA表示，該計畫目前正同步進行環境評估與30%初步設計，預計今年秋季發布最終意見徵詢報告，之後公布環境影響評估報告草案，並再次舉辦公聽會。

IBX全長約14哩，規畫設18站，利用既有貨運鐵路走廊連接布碌崙 (布魯克林)與皇后區。MTA估計，未來從布碌崙陸軍碼頭至皇后區北端終點的單程行駛時間約30至32分鐘，並可銜接多條地鐵、巴士及長島鐵路路線。MTA表示，計畫完成後可改善兩區之間缺乏直接公共交通的問題，但目前仍未公布明確通車時間。

簡報中，MTA指出IBX可擴大居民30分鐘通勤範圍，增加沿線居民前往就業、醫療、教育及商業區的選項。不過，與會居民及社區代表更關心計畫對地方基礎設施與生活環境的影響，包括排水、供電、噪音、振動、空氣品質、交通施工及可能徵地等問題。

針對排水問題，居民指出，沿線部分路段低於街道高度，暴雨時容易積水，擔心新工程會加重周邊社區淹水負擔。MTA回應，正與市環保局 (DEP)合作評估排水設計，相關內容將納入環評程序。

供電也是社區關切焦點，部分皇后區居民反映，當地社區已有停電或電壓不穩問題，擔心全電動輕軌系統會增加民用電網壓力。MTA表示，IBX將與愛迪生電力公司(Con Edison)合作，透過獨立供電安排提供列車動力，不會分流住宅用電，不過居民仍希望MTA在後續報告中提出更具體資料。

土地使用方面，MTA表示，由於IBX主要利用既有鐵路走廊，預期可減少徵地需求；但目前仍在進行測量，若涉及少數物業徵收，將在環境影響評估草案中公布，部分社區人士要求MTA儘早說明受影響範圍，以便居民和商家評估影響。

MTA皇后區政府與社區關係助理總監貝尼特斯(Ruby Benitez)表示，團隊近兩個月已走訪皇后區及布碌崙沿線多個社區委員會，包括皇后區第2、3、4、5社區委員會，夏季將繼續向公民組織與商會說明計畫。

IBX總建設成本估計約55億元，目前MTA資本計畫已編列27.5億元，仍有約一半資金缺口。MTA預計在2026年底前完成環境評估，再釐清後續資金籌措及工程招標時程。