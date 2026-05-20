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倡導心理健康 靦腆亞裔生獲「本州之光」

記者曹馨元／紐約報導
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李傑森積極參與公聽會、工作坊及社區教育活動，倡議課程多元化及增加學校員工多樣性，...
李傑森積極參與公聽會、工作坊及社區教育活動，倡議課程多元化及增加學校員工多樣性，致力於透過發聲改善現行制度的不足。(圖片由CACF提供)

就讀布朗士科技高中(Bronx Science)11年級的李傑森(Jason Lee, 音譯)日前獲頒2026年度「本州之光」青年獎(What's Great in Our State Youth)，以表彰其在紐約市公立學校推動心理健康支援的工作。該獎項每年於兒童心理健康關注周期間頒發，鼓勵以親身經歷推動社區改變的紐約青年。

李傑森是「亞美兒童及家庭聯盟」(CACF)旗下「亞太裔學生倡議計畫」(ASAP)的積極成員，長期為亞太裔學生的心理健康需求發聲，強調心理健康的意義遠不止於臨床診斷。他積極參與公聽會、工作坊及社區教育活動，倡議課程多元化及增加學校員工多樣性，致力於透過發聲改善現行制度的不足。

在加入倡議計畫前，李傑森曾是一個靦腆到不敢與同學搭話的男生。在以亞裔為主的社區和學校環境中成長，他早已習慣將壓力視為理所當然，「同學們都很努力地低著頭學習，當我面臨壓力時，我會覺得這是所有人都必須經歷的，不必大驚小怪」。亞裔文化中的優績主義令他透不過氣，缺乏心理健康認知的環境也使他常覺孤立無援。

一次偶然的機會，李傑森透過朋友認識了亞太裔學生倡議計畫。「最直接的收穫，是我覺得自己被看到了」，李傑森說，計畫的例會讓同學們得以共同分享自身經歷，這種同儕互助讓他備覺安慰。參與計畫的兩年間，李傑森一次次走出舒適區，最終擔任「亞太裔青年領袖倡議大會」(AAPI LEAD Youth Conference)的統籌及主持人。「要知道，第一次參加公聽會發言時，我心跳快到智能手錶都發出警報」，他笑著說。

州精神衛生辦公室專員沙利文(Ann Sullivan)表示，李傑森的倡議工作有助減少亞太裔青年在尋求心理健康支援時所面對的污名化與障礙，「他以強而有力的聲音為這些年輕人發聲，爭取更公平的照護，真正體現『本州之光』的精神」。而這段經歷也改變李傑森的人生軌跡；原本對醫學感興趣的他希望能在大學攻讀心理健康及政策相關專業，繼續倡議之旅。

心理健康 亞裔 紐約市

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