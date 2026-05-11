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哥大研究：堵車費上路後 布朗士南區空氣品質變差

記者顏潔恩╱紐約報導
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最新一則報告顯示，紐約市自實施堵車費以來，已造成布朗士南區的空氣汙染問題加劇。(...
最新一則報告顯示，紐約市自實施堵車費以來，已造成布朗士南區的空氣汙染問題加劇。(記者劉梓祁╱攝影)

自紐約市實施堵車費以來，多個機構釋出不同的研究報告，探討堵車費對紐約市造成的利弊；而一項最新報告顯示，堵車費的實施已造成布朗士南區部分地區的空氣品質出現惡化，並傷害當地的弱勢群體社區。

哥倫比亞大學研究人員發表的一項新分析披露，自大都會運輸署(MTA)2025年初開始實施曼哈頓堵車費計畫以來，布朗士南區靠近高速公路的部分地區，空氣品質變得更差；而這種汙染加劇的情況，其實早在四年前MTA針對堵車費計畫所做的環境評估中就曾被預測過。

哥倫比亞大學研究團隊通過分析布朗士19個空氣品質感測器，做出長達兩年的數據，其中有四個位於高速公路附近的感測器顯示，空氣中的細懸浮微粒(PM2.5)「明顯增加」，另外兩個感測器則包括一個位於社區花園內的設備，觀察到汙染下降，其他的感測器則未發現顯著變化。

這項結果與去年康乃爾大學發表的一份研究完全相反，該研究指出，整體而言，紐約市地區的空氣汙染因堵車費而有所下降。

與哥倫比亞大學合作進行空氣品質研究長達十年的社區組織「South Bronx Unite」成員羅薩萊斯(David Rosales)指出， 明白這些數據讓人難以接受，但確實自從實施堵車費後，社區的空氣汙染已經增加。

對於布朗士來說，加劇的空氣汙染問題尤其嚴重，因為該區居民本就擁有全美最高的氣喘發病率之一；在布朗士地方議員對堵車費可能帶來的空汙影響提出疑慮後，MTA曾承諾投入7000萬元作為補救措施，包括資助氣喘相關計畫、以及協助Hunts Point農產品市場將柴油冷藏卡車改為電動化等，然而這些改善措施仍在逐步推行當中。

曼哈頓 布朗士 堵車費

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