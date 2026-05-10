紐約州府預算協議 祭1.9億加強地鐵治安

州府的預算協議計畫要加強地鐵治安，增派紐約市警巡邏、擴大精神健康外展。(記者劉梓祁╱攝影)

據州長霍楚 (Kathy Hochul)辦公室近期公布的消息，新年度州預算協議計畫將近1.9億元的經費，投入地鐵安全及精神健康外展等相關措施，包括擴大地鐵精神健康聯合外展隊、延續市警(NYPD)在交通系統內的加強巡邏，並在更多地鐵站 加裝護欄。

預算協議其中一項，為擴大「地鐵聯合回應外展隊」(SCROT)計畫。該計畫由醫療人員在地鐵系統內接觸並協助有嚴重精神疾病、需要治療或服務的人士。霍楚發言人表示，預算協議將為該項目撥款2500萬元，足以將現有外展隊數量由10支增至15支。

協議同時預計撥出7700萬元，用於延續市警在地鐵及大眾運輸系統內的加強巡邏。與此前部分經費主要指定用於夜間警力部署不同，新的預算安排將讓市警在增派警員班次方面擁有更大裁量空間，可依據實際治安需求調整部署。

預算協議也預計提供資金，用於地鐵月台安全，令大都會運輸署(MTA)在另外85個站點加裝護欄。州府指出，過去兩年，全市已有超過100個車站安裝相關安全設施。霍楚辦公室表示，希望到2026年底，全市共有200個地鐵站完成安裝。

霍楚發言人巴特勒(Sean Butler)表示，紐約的交通復興仍在持續，「霍楚已多次為紐約通勤乘客爭取資源，而今年的預算中，她再次確保多項實質成果，以提升地鐵安全，並推動公共交通系統未來擴展。」

除地鐵安全經費外，預算協議亦預計為霍楚今年稍早在行政預算案中提出的兩項交通基建項目提供資金。其中，協議將撥出5000萬元，用於長島鐵路(LIRR)牙買加站(Jamaica Station)重新設計工程。

牙買加站是皇后區居民和長島鐵路的重要樞紐，連接地鐵E、J、Z線及通往甘迺迪國際機場(JFK)的AirTrain，亦是北美第四繁忙的交通車站。州府表示，改造計畫將改善車站內乘客動線，提升轉乘效率。

預算協議還預計納入2500萬元，用於第二大道地鐵(Second Avenue Subway)向西延伸至曼哈頓125街的設計工作。霍楚發言人表示，協議中也包含加快該隧道設計環境審批流程的共識；若進展順利，相關工程最快可望在MTA下一個五年資本計畫期間、即2030年開始動工。