福州到紐約 86歲母的跨洋人生

翁玉鳳全家福。(受訪者提供)

「他當時帶著我去吃冰淇淋、吃蛋糕。1960年的福州，哪裡見過這些東西啊？我們就這樣在一起了。」86歲的翁玉鳳笑談起和先生的這段往事時，眼裡依然閃爍著少女般的神采。

誰能想到，半個多世紀前那支帶點「奢侈」味道的冰淇淋，竟開啟了一個跨越山海、繁衍至四代、擁有數十名博士、碩士的龐大家族傳奇。在這個「母親節」，翁玉鳳和她的女兒陳佳佳，講述了這個福州移民 家庭最溫馨的幸福故事。

胸懷世界有如百科全書

翁玉鳳絕不是那種只圍著灶台轉的老太太。曾任職於大陸海關部門的她，骨子裡透著職業女性的精幹與開朗。移民美國30多年，她活成了一部「人間百科全書」。陳佳佳感嘆：「我媽每天看報紙、看手機、看電視，世界大事她全知。」從李昌鈺破案的細節，到最新的國際局勢，翁玉鳳都能侃侃而談，甚至連年輕人愛看的娛樂八卦，她也如數家珍。這種「與時俱進」的心態，讓她即使到了耄耋之年，依然是家族聚會中的話題中心，毫無代溝。

除了智慧，翁玉鳳還有著令人驚嘆的生命力。53歲才開始學交際舞，她憑藉著天生的好身材和不服輸的勁頭，曾在那時的老人中心領舞拿獎。

信奉踏實生活的「嚴母」

在陳佳佳眼裡，翁玉鳳曾是一位「嚴母」。「我小時候很怕她，她是那種『黑臉』教官。」陳佳佳回憶道。翁玉鳳信奉踏實的生活哲學，她從小就給女兒灌輸：找對象要找理工男。「理工男一加一等於二，不變，雖然生活沉悶一點，但是安定、安全。」這個建議不是空穴來風，翁玉鳳的先生便是一個鼻梁挺拔、不愛說話的帥氣理工男。在大陸生活的那50多年裡，丈夫不僅是林業部的幹部，還是家裡的大廚，默默包辦了全家的伙食。兩人一動一靜，相濡以沫了一輩子。

翁玉鳳還教導孩子們要勤勞、要有敬畏心。在那段兩代人共同奮鬥的移民歲月裡，她嚴厲的條條框框，成了孩子們在陌生國度不走偏的導航儀。如今，她的三個子女上過大學，孫輩中更是博士、碩士雲集。

自豪孫輩依戀的孝心

翁玉鳳常常自豪地誇耀孫輩的孝心。陳佳佳說，她的做律師、醫生的孩子們雖然在美國長大，卻對外婆有著極深的依戀。牙科博士孫女每周二準時出現在翁玉鳳家，陪她吃一頓長時間的晚餐；翁玉鳳住院時，孫輩們甚至把辦公電腦搬到病房，在陪護中繼續工作。

翁玉鳳最看重的，還是那份「熱熱鬧鬧」的福州人本色。女兒陳佳佳每逢節假日就愛買全家同款套裝，翁玉鳳總說是浪費錢，但當全家人穿著整齊畫一的紅色套裝簇擁在她身邊時，這位86歲的老太太笑得比誰都燦爛。

「家有一老，如有一寶。」陳佳佳感慨道。她說，事業再成功，家庭永遠是「零距離」的支撐。而今年母親節，翁玉鳳最期待的就是在聚會中看到那群圍在身邊的子孫們，且她的第七個曾孫即將誕生。這個四代同堂家族最美的風景，就是全家人穿著同樣的衣服，整整齊齊地坐在一起，笑談家常。

翁玉鳳全家福。(受訪者提供)

翁玉鳳(前排)最期待的就是在聚會中看到那群圍在身邊的子孫們。(受訪者提供)

翁玉鳳全家福。(受訪者提供)

翁玉鳳全家福。(受訪者提供)

這個母親節，翁玉鳳(二排左四)和她的女兒陳佳佳(二排左一)，講述了這個福州移民家庭最溫馨的幸福故事。(受訪者提供)

在陳佳佳(左)眼裡，翁玉鳳(右)曾是一位「嚴母」。(受訪者提供)