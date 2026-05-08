第二屆佛教文化節16日登場 聚焦正念將步行布碌崙大橋

梵音寺住持與合作單位、民代於8日舉行記者會宣布第二屆佛教文化節將在本月16日展開，上午10時將率隊步行布碌崙大橋，並將主題聚焦「正念步行，身心安樂」。(記者馬璿／攝影)

普陀山紐約梵音寺將於16日周六舉辦第二屆紐約佛教文化節，以「正念步行，身心安樂」為主題，帶領數千名參與者以正念步行走過布碌崙 (布魯克林 )大橋。除了欲安定民眾的心靈外，主辦方亦宣布，每完成步行一人，將捐出1元支持自閉症患者及其家庭。

活動當天上午9時將於卡德曼廣場公園(Cadman Plaza Park)開幕，現場設有正念音樂演奏。9時30分法師則將帶領開幕祈福與正念引導，並有嘉賓致辭及心經祈福等環節。而到10時30分隊伍將正式起步，步行全長約1.1哩的布碌崙大橋至曼哈頓 。

住持常寬法師表示，舉辦此活動的宗旨是讓社區大眾回歸正念當下，並在感受陽光的同時自然而然地讓身心靈放鬆，「心放下且清淨了，身就健康了。」法師亦表示，去年活動的反應相當踴躍，讓寺方更有應該要為社區多貢獻的使命感，盼透過步行也能提高民眾對議題的意識。

市議員莊文怡、州眾議員寇頓(William Colton)幕僚長賀立寧，以及49選區領袖謝曉瓊當日也出席記者會。莊文怡表示，她將率全家擔任義工參與活動。她強調，正念步行不僅關乎身體健康，更在於心靈健康，並指出自閉症發病率偏高，盼社會給予弱勢群體更多關注。

自閉症家長倡議組織「啟航」（Project Ready）發起人馮斌以自閉症孩子家長身分出席，呼籲華裔移民家庭勇於尋求資源與尋求幫助，亦希望社區能夠力所能及地提供幫助。阿茲海默症關愛服務(CaringKind)華裔專員黃芮與異攻隊隊長李明東也指出，自閉症發病率約達38至40分之一，且女性患者症狀較為隱蔽，更難及早發現，希望能藉由步行讓大家放慢腳步、關注內心，也關注身邊更多需要幫忙的人。

活動免費對外開放，民眾可致信[email protected]，或是致電(718)686-7606，或至 Eventbrite活動頁面報名參與。​​​​​​​​