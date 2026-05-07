曼達尼任命社區安全局主任 兌現競選承諾 規模縮水惹議

迪蘭尼-布魯西在心理健康治療領域深耕逾十年，曾在全美多個機構擔任不同職務。前市長白思豪執政期間，她曾在市長刑事司法辦公室擔任行為健康事務要職。(截自The Sozosei Foundation官方YouTube帳號視頻)

市長曼達尼 (Zohran Mamdani)5日宣布任命公共衛生專家迪蘭尼-布魯西(Ayesha Delany-Brumsey)博士出任市長社區安全辦公室(Mayor’s Office of Community Safety)主任，稱此舉為兌現其競選承諾的重要一步。然而，他原先承諾設立獨立機構的方案，最終調整為隸屬市長辦公室的架構，引發外界批評。

迪蘭尼-布魯西在心理健康 治療領域深耕逾十年。前市長白思豪 執政期間，她曾在市長刑事司法辦公室擔任行為健康事務要職。最近一份工作是在市公立醫院系統(New York City Health + Hospitals)行為健康辦公室任資深顧問，負責監管流動危機應對小組，以及允許心理健康專業人員出警處理部分緊急求助的B-HEARD計畫。

迪蘭尼-布魯西將向社區安全副市長法蘭索瓦(Renita Francois)負責。法蘭索瓦於今年3月獲曼達尼委任主持該辦公室。法蘭索瓦在聲明中說，迪蘭尼-布魯西將協助市府強化應對機制，在每個情況中調度適當人員與資源，為全市五區提供更全面、更有效的安全服務。

然而，該辦公室的規模遠不及曼達尼競選時許諾的「獨立市府機構」。他當初承諾設立「社區安全局」，稱其將是一個預算達10億元的獨立機構，如今規模大打折扣，引發部分批評。

市警局長蒂池(Jessica Tisch)5日發表聲明，表示期待與迪蘭尼-布魯西合作，共同保障市民安全。「確保紐約客的安全，需要市府各部門協調配合」。

曼達尼社區安全局構想自提出以來便爭議頗多。批評者指出，該機構旨在將部分心理健康等非刑事案件從警察體系中分流，由非執法人員處理，被視為減少警務參與、變相削弱警力。同時，也有觀點質疑市府低估911調度系統的複雜性，並認為真正能從警隊手中轉移的案件比例有限，對緩解警力壓力的效果或被高估。