我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍闖荷莫茲遭伊朗猛轟 美官員爆：2艘驅逐艦毫髮無傷

Met Gala／谷愛凌裙子有1.5萬顆泡泡 邊走路還會邊冒泡

紐約去年工傷事故減3成 死亡率反升

記者許君達／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約市樓宇局公布「2025年建築安全報告」，數據顯示去年全市的工傷事故大幅減少，...
紐約市樓宇局公布「2025年建築安全報告」，數據顯示去年全市的工傷事故大幅減少，但死亡率卻未降反升。圖為報告中所通報一起發生在皇后區法拉盛的致命事故的現場照片。(市樓宇局提供)

紐約市樓宇局(DOB)4日公布「2025年建築安全報告」，以配合全國建築安全周(National Construction Safety Week)主題宣傳活動。報告顯示，全市去年的施工事故減少了33%，但死亡人數增加。與此同時，樓宇局宣布將從本周起加強心理健康方面的培訓，以保障施工安全。

報告統計數字顯示，紐約市最近十年來工程安全事故總體呈下降趨勢，2025年全年發生432起，較上年同期減少33%。這些事故共造成320人受到工傷，降幅同為33%，但因公致死的人數則比行年同期有所增加，達10人。

在工傷事故中，高空墜落是導致死亡的主因，據報告統計，去年的十起致命事故中至少有六起都與墜落有關。報告說明了去年3月3日發生在皇后區法拉盛的一個案例，一名工人在一新建樓盤的七層陽台外的外牆作業時，跌落至六層陽台，送醫後不治，該項目隨後被下達停工令。

樓宇局指出，2025年該局共檢查39萬5714次，較上年同期減少，但發現問題的效率大幅提升。當年被提交至行政審理和聽證辦公室(OATH)的違規通知總數從5萬1977張增至5萬6991張，增幅達9.6%，停工令更從6138張增加到7618張，增幅達24%。

樓宇局長提加尼(Ahmed Tigani)表示，心理健康和藥物濫用問題對建築業事故發生率和致命程度都有很大影響，該局將從本周起實施新政策，要求新申請工地安全培訓(SST)身分卡的工人，須新修一門關於心理健康的課程。課程將在心理疏導、自殺風險與預防以及酒精和藥物濫用等方面對工人專門培訓。SST要求建築工人在進駐工地前完成40個小時的強制性安全培訓，方可獲得上崗資質，自2017年推行以來，工傷案例已減少一半以上。此外，在建築安全周期間，樓宇局外展團隊將前往全市各區的建築工地開展宣導活動，向一線工人傳授安全知識。

法拉盛 心理健康 紐約市

上一則

福州走線客病故 親友盼社區伸援

下一則

犯罪率降…紐約市前4月謀殺案創新低 警方備戰夏季高峰
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

電單車死亡事故激增86% 紐約市府擬重設街道

電單車死亡事故激增86% 紐約市府擬重設街道
防童墜樓悲劇發生 籲裝窗戶防護欄

防童墜樓悲劇發生 籲裝窗戶防護欄
紐約市前4月謀殺案創歷史新低 備戰夏季犯罪高峰

紐約市前4月謀殺案創歷史新低 備戰夏季犯罪高峰
美公開東航空難報告 揭發動機「自動駕駛遭手動關閉」

美公開東航空難報告 揭發動機「自動駕駛遭手動關閉」

熱門新聞

紐約市首座設有真人桌上遊戲的商業賭場，28日在皇后區的雲頂世界(Resorts World New York City)開幕。(記者高雲兒／攝影)

雲頂真人賭桌啟用 紐約首家商業賭場帶動上千工作職位

2026-04-29 07:16
福州華女王楠疑似因生病未及時就醫，於4月25日在布碌崙租屋家中去世。(親子互助會提供)

自福州來美…布碌崙華女病逝家中 社區募款辦後事

2026-05-01 15:06
聯合航空。（路透）

飛來橫禍？新澤西公路驚見聯航客機撞卡車 驚悚畫面曝光

2026-05-04 16:10
8大道槍擊案現場血跡。(記者胡聲橋╱攝影)

非隨機搶劫？布碌崙8大道華男身中數槍 槍手在逃

2026-04-27 15:11
布碌崙8大道槍擊案現場血跡斑斑。(記者胡聲橋／攝影)

布碌崙8大道槍擊 華裔中槍命危 據研判不是隨機街頭搶劫

2026-04-28 02:30
氣象單位預測，「超級聖嬰」可能迎來紐約有史以來最熱夏季，供電也將吃緊。（歐新社）

「超級聖嬰」恐釀最熱夏季 紐約臨高溫+限電雙重考驗

2026-05-03 07:11

超人氣

更多 >
浙女半夜接到離世半年「表弟」來電 趕往墓地揭離奇案件

浙女半夜接到離世半年「表弟」來電 趕往墓地揭離奇案件
伊朗飛彈擊中美軍艦？川普：除了這艘船…其他無損傷

伊朗飛彈擊中美軍艦？川普：除了這艘船…其他無損傷
川普孫女：全世界有一半的人「不喜歡我」只因這件事

川普孫女：全世界有一半的人「不喜歡我」只因這件事
膝關節炎新療法 為上千萬美國患者帶來曙光

膝關節炎新療法 為上千萬美國患者帶來曙光
因這一現象 加州房市上演「種姓制度」

因這一現象 加州房市上演「種姓制度」