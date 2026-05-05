紐約去年工傷事故減3成 死亡率反升

紐約市樓宇局公布「2025年建築安全報告」，數據顯示去年全市的工傷事故大幅減少，但死亡率卻未降反升。圖為報告中所通報一起發生在皇后區法拉盛的致命事故的現場照片。(市樓宇局提供)

紐約市 樓宇局(DOB)4日公布「2025年建築安全報告」，以配合全國建築安全周(National Construction Safety Week)主題宣傳活動。報告顯示，全市去年的施工事故減少了33%，但死亡人數增加。與此同時，樓宇局宣布將從本周起加強心理健康 方面的培訓，以保障施工安全。

報告統計數字顯示，紐約市最近十年來工程安全事故總體呈下降趨勢，2025年全年發生432起，較上年同期減少33%。這些事故共造成320人受到工傷，降幅同為33%，但因公致死的人數則比行年同期有所增加，達10人。

在工傷事故中，高空墜落是導致死亡的主因，據報告統計，去年的十起致命事故中至少有六起都與墜落有關。報告說明了去年3月3日發生在皇后區法拉盛 的一個案例，一名工人在一新建樓盤的七層陽台外的外牆作業時，跌落至六層陽台，送醫後不治，該項目隨後被下達停工令。

樓宇局指出，2025年該局共檢查39萬5714次，較上年同期減少，但發現問題的效率大幅提升。當年被提交至行政審理和聽證辦公室(OATH)的違規通知總數從5萬1977張增至5萬6991張，增幅達9.6%，停工令更從6138張增加到7618張，增幅達24%。

樓宇局長提加尼(Ahmed Tigani)表示，心理健康和藥物濫用問題對建築業事故發生率和致命程度都有很大影響，該局將從本周起實施新政策，要求新申請工地安全培訓(SST)身分卡的工人，須新修一門關於心理健康的課程。課程將在心理疏導、自殺風險與預防以及酒精和藥物濫用等方面對工人專門培訓。SST要求建築工人在進駐工地前完成40個小時的強制性安全培訓，方可獲得上崗資質，自2017年推行以來，工傷案例已減少一半以上。此外，在建築安全周期間，樓宇局外展團隊將前往全市各區的建築工地開展宣導活動，向一線工人傳授安全知識。