華康會、亞美醫協慈善基金會 談青少年心理健康

華康會和亞美醫協慈善基金會共同推出兒童和青少年心理健康講座。(華康會提供)

「陪孩子好好長大 兒童與青少年心理健康 」講座近日在布碌崙(布魯克林 )班森賀舉行，華裔 心理專家劉元芬(Kristen Chi)用身邊的事例和在場人士一起探討了兒童與青少年的心理成長和心理健康的話題，吸引了當地居民和一些家長帶孩子前來聆聽。

這個講座由華人健康協會、亞美醫協慈善基金會攜手州參議員陳學理和州眾議員鄭永佳共同推出。

劉元芬當天從介紹兒童青少年時期的心理創傷為切入點展開講座。她表示，當兒童遭遇與家人分離、家庭暴力(如打罵、威脅)、霸凌、歧視、仇恨犯罪以及其他創傷經歷，如戰爭、天災、車禍等，兒童都可能出現長期的心理健康問題，早期了解兒童的心理壓力並對其進行適當的照顧，可以促進其心理韌性並減少長期問題。

劉元芬介紹，容易生氣或擔心，睡眠不好或食慾不佳，對以前喜歡玩的事現在提不起勁，不想跟人接觸，無精打采，打人或摔東西，抽煙、喝酒、吸毒，以及有輕生的念頭等都是心理壓力過大的表現。劉元芬強調，當某些心理疾病的症狀在兒童或青少年時期出現時，若能及早接受正確的治療，通常效果會更顯著。

劉元芬強調，在孩子成長過程以及遇到困難、疾患和心理問題時，五種愛的語言十分重要，這包括肯定的話語，像鼓勵讚美；相處時間，給予孩子全身心的陪伴；會心的禮物，代表著父母的體貼和心思；服務行動，做一些實際的幫助來減輕孩子的壓力；身體接觸，例如擁抱觸摸等。

當天州參議員陳學理、州眾議員鄭永佳及其辦公室人員出席該講座，並向劉元芬和亞美醫協慈善基金會送上表揚狀，感謝他們為社區帶來講座，並認為社區需要更多幫助心理健康的資源，他們會為此努力爭取。