世報「雙親節感恩市集」法拉盛登場

「飯糰外賣」攤位推出1元奶茶活動，搭配迷你茶壺裝飾。(記者戴慈慧╱攝影)

母親節 將至，不少民眾開始為父母挑選節日禮品。由「世界日報 」主辦、天利廣告公司(Tinnie Advertising & Marketing)協辦、飯糰外賣(Fantuan Delivery)支持的「雙親節感恩市集 」，2日在法拉盛喜來登飯店(Sheraton LaGuardia East Hotel)大廳登場。活動首日吸引不少民眾到場，現場設有28個攤位，涵蓋食品、保健、生活用品及禮盒等類別，提供社區民眾節日前採買選擇。

現場多個攤位推出促銷活動，其中「李錦記」攤位以部分醬料每瓶3元的優惠吸引民眾排隊選購。攤位負責人Connie表示，開市後詢問與購買的民眾持續不斷，不少人一次購買多瓶，工作人員也陸續補貨，以因應現場需求。

媒體合作夥伴「飯糰外賣」也在市集設攤，推出下載應用程序後可用1元換購奶茶的活動。奶茶杯蓋上搭配「狀元茶室」迷你茶壺裝飾，吸引部分民眾拍照留念，也為攤位帶來人潮。

住在附近的李小姐表示，她上午看到「世界日報」上的活動廣告後，特地從家中步行約20分鐘到場。她說，現場商品選擇不少，部分價格也比平時優惠，因此購買了一些食品與生活用品。

另一位與母親一同前來的鄭小姐表示，母親節前陪媽媽逛市集，是一個不錯的節日活動。她建議，未來若能加入更多不同類型的攤位，活動內容會更豐富。

今年適逢「世界日報」創刊50周年，主辦單位也在現場設攤，民眾下載指定APP後可領取「ezlife」帆布袋，數量有限，送完為止。活動攤位包括太子牌、余仁生、珠江橋牌、安保健保、亞美醫師協會(CAIPA)、Mofa Cafe等廠商，商品與服務涵蓋保健養生、特色食品、禮盒與生活用品等。

今(3日)仍有一場「雙親節感恩市集」活動，時間為上午10時30分至下午6時，地點在法拉盛喜來登飯店LL層，地址是135-20 39th Ave, Flushing, NY 11354。

「雙親節感恩市集」2日在法拉盛喜來登飯店LL層登場，現場設有28個攤位，吸引不少民眾到場採買。(記者戴慈慧╱攝影)