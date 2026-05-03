電子菸攻陷校園 市府啟動戒菸宣導

市衛生局宣布啓動「戒掉電子菸」宣傳活動，面向青少年宣導使用電子菸危害健康的信息，並提供免費戒菸支援給有需要的人。(擷取至Drop The Vape宣傳廣告視頻)

市衛生局宣布啓動「戒掉電子菸」(Drop the Vape)宣傳活動，面向青少年宣導使用電子菸有害健康的信息，並提供免費戒菸支援給有需要的人。

據統計顯示，電子菸在高中生中的流行程度是傳統香菸的三倍，在2023年，紐約市 公校高中生中有14%的人表示曾抽電子菸；儘管電子菸公司經常將其產品宣傳為傳統香菸的替代品，但絕大多數使用電子菸的青少年以前從未抽過菸。

此次宣傳活動旨在讓青少年了解電子菸的危害，在全市範圍內以英文、西語和中文進行廣告投放，持續至5月23日；廣告內容在於幫助青少年了解電子菸的危害，例如所擁有的致癌化學物和有毒金屬，大多數電子菸都含有令人上癮、尤其導致年齡未滿25歲、大腦仍在發育的年輕人成癮的尼古丁。

當今流行的部分電子菸中尼古丁含量，相當於300到600支香菸、甚至更多；對青少年來說，尼古丁會對記憶力和專注力產生負面影響，並可能降低學習能力。

此外，電子菸也可能對青少年的心理健康 造成影響，任何對尼古丁產生依賴的人，一旦停止使用，就可能出現戒斷反應，出現包括焦慮、易怒和情緒低落等症狀。

2023年，在13至17歲使用電子菸的青少年中，患抑鬱症的比例是不使用電子菸青少年的兩倍以上；與此同時，多達80%使用電子菸的高中生表示，他們其實想戒掉電子菸。

此項宣傳活動鼓勵青少年造訪nyc.gov/vaping網站，以了解可獲得的免費支援和戒煙治療選項；有意戒菸者可以註冊加入DropTheVape計畫、造訪紐約州戒煙專線(New York State Quitline)或致電至(866)697-8487，向戒菸輔導員諮詢並獲得支援；年滿或超過 18歲的年輕人還可能有資格獲得免費的尼古丁戒菸藥物入門套件。

最後，青少年隨時都可以諮詢醫生，討論可幫助控制菸癮的心理輔導和藥物治療選項，也可從駐校護士、校內健康中心等途徑獲得幫助。