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世界日報雙親節感恩市集周末開逛 下載ez生活App送帆布袋

紐約訊
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雙親節感恩市集將於5月2日至3日舉行，免費入場。圖為往年活動照片。(本報檔案照)
雙親節感恩市集將於5月2日至3日舉行，免費入場。圖為往年活動照片。(本報檔案照)

迎接母親節與父親節到來，由《世界日報》主辦的「雙親節感恩市集」將於本周末(5月2日、3日)上午10時半至下午6時，在皇后區法拉盛喜來登飯店地下一層舉行，活動免費入場。此次市集以「感恩父母、家庭陪伴」為主題，匯聚美食、健康、旅遊與生活類品牌，打造結合購物、體驗與交流的社區活動空間，適合民眾攜家帶眷參與，共度溫馨周末。

本次活動亮點之一為世界日報攤位推出的互動好禮，民眾只要現場下載「ez生活APP」，即可免費領取精美帆布袋(tote bag)一個，數量有限，送完為止。

參展品牌陣容多元，並同步推出多項限時優惠與現場專屬活動。在養生與保健方面，美國太子牌主打高品質花旗參產品；余仁生帶來金牌白鳳丸、延彩白鳳丸及即食燕窩系列，主打調理與滋補；iHealth愛健康則提供血脂、血糖、睡眠與抗老等健康管理資訊。調味與食品品牌方面，李錦記與珠江橋牌展出多款經典醬料與人氣產品，滿足家庭日常需求。

醫療與社區服務方面，ABI家庭護理公司提供居家護理與陪護服務介紹，EmblemHealth與Molina Healthcare帶來企業、個人及長者醫療保險方案資訊，亞美醫師協會慈善基金會推廣亞裔社區健康教育與醫療資源，提升民眾健康意識。

美食體驗同樣豐富，現場提供緬甸風味咖啡與奶茶、泰式炒冰卷、港式與台式特色料理，以及天津風味煎餅果子等多樣選擇，部分攤位推出現場限定優惠與特價組合。

多家商戶亦推出折扣方案，包括提供珍珠奶茶並協助申請政府空調與烘乾機福利、符合資格可享免費安裝服務，推出按摩椅買一送一及最高六折優惠，提供淨水設備現場下單贈禮與專屬折扣，以及開放教育課程免費試聽並贈送學習禮包等；旅遊業者則推出紐約至拉斯維加斯機票加酒店套票399元起、歐洲環線與日韓台行程買一送一，以及報團加簽證99元等優惠方案，另有飯糰外賣平台推出1元奶茶及66元優惠券包，整體優惠內容集中釋放。

主辦方表示，本次市集多數優惠僅限活動兩天提供，數量有限，活動除提供多元購物選擇外，也融合美食、健康與親子互動元素，營造輕鬆熱鬧的節日氛圍。民眾可把握本周末到場參與，在享受優惠與美食之餘，亦可下載APP領取限量好禮，提前為父母送上節日祝福。更多產品優惠信息，請點擊連結https://reurl.cc/xWLxWz。

母親節 皇后區 世界日報

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