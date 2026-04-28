徐佳青訪世界日報 推台灣華語中心布建文化交流平台

中華民國僑務委員會委員長徐佳青(左)27日拜訪世界日報，與北美世界日報紐約社社長張宗智(右)等座談。(記者鄭怡嫣╱ 攝影)

中華民國 僑務委員會委員長徐佳青27日拜訪世界日報 ，著重推介僑委會近年推動的「台灣華語文學習中心」(TCML)；她形容僑委會的角色猶如「總店」，全球各地據點則像「加盟店」，各中心透過語言與文化輸出，促進不同族裔理解並減少衝突，也讓台灣以民主、多元、生活化的方式走入各地社區。

北美世界日報紐約社社長張宗智、總編輯何振忠27日與徐佳青、紐約文教中心主任王怡如、副主任王鈺淇座談，探討華語文學習中心、僑校轉型、僑團發展及海外僑務新方向等。

徐佳青表示，台灣華語文學習中心自2021年推動以來，全球據點已擴展至百餘個，目前美國已有64個中心，分布20州。僑委會在此類模式中類似「總店」，各地華語文學習中心則猶如加盟的第一線門市。僑委會提供教材、師資培訓、教案、數位資源、營運輔導與前期相關資金，支持各中心的創立或轉型。

徐佳青表示，台灣華語文學習中心與大陸孔子學院不存在競爭關係。孔子學院多設於大學與高等教育體系，目標集中校園與菁英場域；華語文學習中心則植根社區，訴求一般民眾、企業員工、地方組織與公共機構，定位是「公民社會(civil society)」中的客製化文化交流平台。

徐佳青也指出，海外傳統僑校近年面臨學生結構改變。過去僑校學生多為台裔子弟，但隨著移民世代更替，學生來源也變得更多元。若僑校仍以過去注音、讀寫為主的教學方式面對沒有華語背景的成人或多族裔學生，難度會愈來愈高。因此，華語文學習中心也成為僑校轉型的一條路，協助原有教師接受培訓，並改以雙語教材、生活應用、聽說溝通為核心，將華語學習做成可持續發展的文化與教育產業，「就和英語一樣，華語也可以是產業，我們也希望開發更多的市場機會」。

徐佳青此行自亞特蘭大轉赴紐約，並將於翌日再赴歐洲，有多個城市行程。她表示，日前剛在亞特蘭大主持全美華語文學習中心年會，今年的海外業務也比往年更重，預計有超過一半時間將在海外處理僑務工作。

談及僑務工作轉變，徐佳青表示，早期僑團多以鄉愁、內聚、聯誼、互助為主要功能，但新一代僑社若要延續影響力，不能只停留在內部連結，更應走向當地主流社會。此外台灣社會正面臨少子化與人才需求挑戰，因此僑委會近年也積極爭取僑青回台，持續提供資源並協助僑青與台灣保持連結。

中華民國僑務委員會委員長徐佳青(左)27日拜訪世界日報，與北美世界日報紐約社社長張宗智(右)等座談。(記者鄭怡嫣╱攝影)