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長島2按摩店涉賣春 4華人被捕

記者高雲兒╱紐約報導
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44歲的姜宇航。(納蘇郡警方提供)
44歲的姜宇航。(納蘇郡警方提供)

長島納蘇郡警方近日突擊檢查兩家按摩場所，揭發涉嫌非法按摩與賣春活動，並逮捕四名涉案人員，均為華人，案件目前已移交移民執法部門跟進。

警方表示，緝毒與風化調查小組(Narcotics Vice Squad)於22日在罕普斯狄鎮(Hempstead)展開行動，調查位於西半島大道(W. Peninsula)391號的Lilac Spa，以及富爾頓大道(Fulton Avenue)725號的No.8 Beauty Spa，確認兩處場所存在非法按摩及性交易行為。

被捕四人分別為報住在皇后區大學點的44歲姜宇航(Jiang Yuhang，音譯，下同)和43歲方紅艷(Hongyan Fang)，法拉盛的42歲趙琴(Qin Zhao)，以及布碌崙(布魯克林)的35歲林毅(Yi Lin)。警方表示，行動過程未發生衝突。

其中，趙琴與林毅被控賣春及無證按摩(Unauthorized Practice of a Profession) 、姜宇航被控五級企圖持有受管制藥物、方紅艷則被控無證按摩。

警方指出，四人目前均已獲發出庭通知後釋放，但隨後被聯邦移民及海關執法局(ICE)人員拘留，案件將進一步處理。目前仍在調查中，警方未透露更多細節。

42歲的趙琴。(納蘇郡警方提供)
42歲的趙琴。(納蘇郡警方提供)

林毅。(納蘇郡警方提供)
林毅。(納蘇郡警方提供)

方紅艷。(納蘇郡警方提供)
方紅艷。(納蘇郡警方提供)

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