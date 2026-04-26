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「竹林姊妹」獲「夏白芳獎」 揭中國一胎化悲劇

記者劉梓祁╱紐約報導
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亞協「夏白芳圖書獎」揭曉，「竹林姊妹」(左)獲非虛構獎，揭一胎化下中國收養悲劇。...
亞協「夏白芳圖書獎」揭曉，「竹林姊妹」(左)獲非虛構獎，揭一胎化下中國收養悲劇。(亞洲協會提供)

由亞洲協會美中關係中心(Asia Society's Center on U.S.-China Relations)與「連線中國」(The Wire China)共同推出的「中文圖書評論」(China Books Review)，近期公布2025年「夏白芳圖書獎」(Baifang Schell Book Prize)得主。

記者兼作家德米克(Barbara Demick)以「竹林姊妹：從中國到美國，雙胞胎拐賣、收養、離散的真實故事」(Daughters of the Bamboo Grove: From China to America, a True Story of Abduction, Adoption, and Separated Twins)獲得非虛構類大獎；中國作家方方(Fang Fang)與譯者白睿文(Michael Berry)則憑小說「奔跑的火光」(The Running Flame)得到文學類獎項。

「夏白芳圖書獎」創設於2024年，旨在表彰以英文出版、深化國際社會對中國及華語世界理解的著作，每年設非虛構與文學兩個獎項，各頒發1萬元獎金。本屆評選由兩組作家、學者及中國研究專家組成的評審團，從逾80部入圍作品中遴選得主。

「竹林姊妹」講述中國一胎化政策陰影下，一對雙胞胎姐妹被迫分離並捲入跨國收養體系的真實經歷。德米克在書中記錄，2000年湖南一名女子誕下雙胞胎後，因違反政策風險，將其中一名嬰兒託付親友照顧，未料其中一女於2002年遭拐走，最終被送往美國收養。

她透過長期調查報導，追溯中國計畫生育政策的歷史背景、兒童拐賣與國際收養產業鏈的運作，以及這段離散經歷對當事人家庭的影響。評審團指出，該書透過雙胞胎被迫分離的故事，揭示中國一胎化政策及國際收養市場中的貪腐與不公，並在殘酷歷史背景下呈現深刻動人的人性光輝。

「奔跑的火光」的故事背景設於1990年代中國農村，圍繞一名被判死刑的女性展開。作品靈感來自方方對女性死囚的訪談，探討在社會與家庭壓迫下，女性選擇極端行為的倫理困境。評審認為，小說以尖銳而複雜的視角，呈現農村女性在制度限制下逐步喪失自主權的過程。

此外，非虛構類榮譽獎授予胡安焉的「我在北京送快遞」(I Deliver Parcels in Beijing)與記者馮哲芸(Emily Feng)的「唯紅花綻放：習近平時代的認同與歸屬」(Let Only Red Flowers Bloom: Identity and Belonging in Xi Jinping’s China)；文學類則頒予張愛玲作品集「時光隧道」(Time Tunnel: Stories and Essays)英譯本及双雪濤小說集「獵人」(Hunter)。

「夏白芳圖書獎」以已故學者劉白芳命名。劉白芳出生於北京，經歷大躍進與文化大革命，1970年代末移居美國，生前致力促進美中交流。她亦為中國問題學者夏偉(Orville Schell)之妻。

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