「王嘉廉」5╱2艾姆赫斯特辦家庭健康日

王嘉廉社區醫療中心將於5月2日在艾姆赫斯特Dunningham Triangle首度舉辦家庭健康日，提供免費健康篩檢、健康教育及保險資訊諮詢等服務。(記者戴慈慧╱攝影)

王嘉廉社區醫療中心(Charles B. Wang Community Health Center, CBWCHC)將於5月2日(周六)上午11時至下午3時，在艾姆赫斯特(Elmhurst)Dunningham Triangle舉辦家庭健康日活動，地點位於82街、Ithaca街與Baxter大道交界處。這是該中心首次在此地點舉辦此類大型健康日活動，回應近年艾姆赫斯特及周邊社區日益增加的醫療服務需求。

當天活動將提供免費血壓、血糖 及膽固醇檢測，並設有健康教育、醫療保險 資訊諮詢、音樂及娛樂表演等內容，協助居民更方便地接觸基礎健康資源。主辦方表示，選擇在艾姆赫斯特舉辦，是因為近期觀察到當地居民對可負擔、便利且語言友善的醫療服務需求持續上升，希望透過走入社區的方式，讓更多家庭了解可使用的醫療與保健資源。

王嘉廉社區醫療中心行政總監Kaushal Challa表示，活動除提供免費篩檢及實用資訊外，也希望成為居民交流與了解健康資源的平台。第25選區市議員克里斯南(Shekar Krishnan)也到場致意，表示很高興與王嘉廉社區醫療中心合作，將篩檢、健康教育及保險資訊帶進社區。

王嘉廉社區醫療中心成立逾50年，在曼哈頓及皇后區設有五個據點，每周開診七天，接受多數主要醫療保險，提供成人及兒童基本醫療、兒科、婦產科、牙科、眼科及心理健康等服務。此次家庭健康日免費開放，社區居民可於活動時間前往參與。