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李榮恩、博徹聯袂提案徵拆房稅 每少1單位加徵1萬元

記者劉梓祁／紐約報導
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州眾議員李榮恩與州參議員博徹提出「拆房稅議案」，按每減少一個住宅單位徵收1萬元附...
州眾議員李榮恩與州參議員博徹提出「拆房稅議案」，按每減少一個住宅單位徵收1萬元附加費。(李榮恩辦公室提供)

曼哈頓華埠州眾議員李榮恩(Grace Lee)與州參議員博徹(Erik Bottcher)日前聯袂提出「拆房稅議案」(Teardown Tax Act)，擬針對拆除或改建現有住宅、導致住房單位減少的行為加徵附加費，以遏止多戶住宅被改造成豪華單戶住宅的趨勢，保護紐約市現有住房存量。

李榮恩辦公室說，近年有開發商購入多戶公寓樓後，將其改建為供富裕人士居住的豪華獨棟住宅，不僅造成原有住戶遷離，也令本已緊張的住房供應進一步減少。據李榮恩辦公室，過去20年間，全市已有超過9000個公寓單位因類似做法而消失。

該提案擬針對住宅單位遭拆除或改建、且未獲相應補回的情況，按每減少一個住宅單位徵收1萬元附加費，藉此提高開發商削減住房供應的成本，鼓勵保留甚至增加現有住宅單位。提案並規劃將有關收入用於市地標保護委員會(Landmarks Preservation Commission)的歷史保護補助計畫(Historic Preservation Grant Program)，以協助維護社區歷史建築及街區特色。

李榮恩表示，當紐約市正面臨嚴重住房危機之際，曼哈頓一些原本可供多個家庭居住的住宅，卻被拆除並改建成供超級富豪使用的大型豪宅。她說，「拆房稅議案」將對這類把住房從市場中移除的行為徵稅，同時為社區保存工作提供更多資金；若億萬富豪透過減少住房供應來打造數百萬元豪宅，就應向社區作出回饋。

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)和市長曼達尼(Zohran Mamdani)也於15日宣布另一項針對高端住宅的擬議新稅，主張授權紐約市向市值500萬元或以上、且由非紐約市居民持有的豪華第二住宅徵收年度附加稅，即俗稱的「pied-à-terre tax」，以協助填補市府預算缺口。

李榮恩和博徹還引用芝加哥的經驗指出，當地自2021年引入類似拆除稅後，在部分社區顯著減少了拆除行為；其中一個社區拆除量下降九成，另一社區則減少四成。兩人並未具體說明所指社區。

儘管如此，房地產業界質疑，此擬定附加費將為項目增加繁瑣規定與費用，且其在業主尚未推進計劃之前便開始計算，預料業主與開發商都不會樂見。

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