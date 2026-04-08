市議會提案 限青少年每日使用社群時間

紐約市議會近日提出一項新案，擬限制未滿18歲青少年每日使用社群媒體時間最多為一小時。(路透)

紐約市 議會近日提出一項新案，擬限制未滿18歲青少年每日使用社群媒體 最多一小時。

該案由市議員史蒂文斯(Althea Stevens)提出，規定社群平台不得允許未成年人每日使用超過一小時，除非經家長或監護人同意。提案同時要求平台不得向青少年推送個人化內容或廣告，以降低演算法持續推送帶來的使用黏著度。

史蒂文斯表示，近年越來越多研究顯示，長時間使用社媒與焦慮、憂鬱及睡眠問題有關，尤其在青少年族群中更為明顯。

這項提案出爐的背景，是紐約州 近期已開始規範社群媒體，包括要求平台對青少年顯示心理健康風險警示。相較之下，市議會此次更進一步，直接從「使用時間」著手。

不過，如何落實仍是一大挑戰。多數社群平台目前僅依用戶自行填寫的年齡分類。外界認為，若實施勢必涉及更嚴格的年齡驗證機制，例如身分證明或家長帳號綁定，但這也牽涉隱私與資料安全問題。

此外，即使設下時間上限，如何避免青少年轉用不同帳號或平台，也可能成為執行上的漏洞。

提案還同時觸及家長與政府之間的界線。有家長支持設立明確上限，認為可減少孩子沉迷手機，尤其在晚上影響睡眠的情況；但也有家長認為，使用時間應由家庭自行管理，政府介入可能過於擴張。

史蒂文斯近期也提出另一項相關提案，要求市府研究社群媒體對青少年的影響，並提出使用年齡與時間的建議。市議會預計於21日就「社群媒體與青少年」舉行聽證會，進一步討論相關立法方向。

面對各地加強監管的壓力，科技公司也強調已採取多項保護措施。例如TikTok表示，平台已設有13歲使用門檻，16歲以下用戶無法使用私訊功能，並預設每日使用時間為一小時。