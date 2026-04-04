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4月夜空「粉紅滿月」 流星雨將現身

記者顏潔恩／紐約報導
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「掠日彗星」將在4月初出現在高空中，最佳觀測方式是在黃昏時分，朝向日落的西南方天...
「掠日彗星」將在4月初出現在高空中，最佳觀測方式是在黃昏時分，朝向日落的西南方天空觀看。(NASA提供)

紐約州整個4月的夜空將呈現一場天文盛宴，明亮的行星、滿月以及流星雨將接連登場；而4月初將從一輪滿月揭開序幕，這輪滿月被統稱為「粉紅月亮」(Pink Moon)，名稱源自初春盛開的粉色苔蘚花(moss pink)。

據悉，這輪滿月同時也被稱為「逾越節滿月」(Paschal Moon)，是春分且滿月後的第一個周日，決定了復活節的日期；到了月中之後，月亮將接連靠近多顆行星，4月18日(周六)月亮將與金星(Venus)相伴、4月22日(周三)則會接近木星(Jupiter)，在夜空中形成清晰可見的「雙星伴月」景象。

除此之外，一顆Comet C/2026 A1 MAPS，將以8900萬哩的距離掠過地球，這顆直徑約1哩的「掠日彗星」，因其相對接近太陽而得名，預計在接近太陽時會吸收大量輻射，發出明亮耀眼的光芒，並拖出長長的彗尾；在經過太陽「加熱」後，這顆彗星將於4月5日(周日)至8日(周三)間出現在高空中，最佳觀測方式是在黃昏時分，朝向日落的西南方天空觀看。

而4月最精彩的天象則是天琴座流星雨(Lyrid meteor shower)的出現，預計將在4月21日至22日夜間達到高峰；天琴座流星雨作為歷史最悠久的流星雨之一，以速度快、亮度高著稱，常在夜空中畫出明亮而迅速的光痕，專家指出，在紐約觀測流星雨的最佳時間為晚上10時之後。

為這個充滿天文奇觀的4月畫下句點的，美國國家航空暨太空總署(NASA)執行50年來首次載人登月發射任務，繞月太空船已於4月1日晚在佛羅里達州的甘迺迪太空中心順利升空，這是人類自1972年12月Apollo 17任務以來，首次重返月球。

佛羅里達州 紐約州 復活節

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